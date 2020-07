¿La píldora anticonceptiva te hace engordar o es un mito?

DE MUJERES. Si eres alguien que se preocupa por tener intimidad sin quedar embarazada, puede que hayas investigado un poco sobre los métodos anticonceptivos que más te convienen, sin embargo, hay un dilema sobre los efectos que la píldora puede ocasionar en tu peso y que deberías saber.

Las píldoras anticonceptivas son un método muy efectivo para prevenir embarazos que no deseas y una de las razones por las cuales puedes explorar tu intimidad sin ningún riesgo.

No tiene nada de malo disfrutar tu intimidad, tampoco es cuestionable que no quieras tener hijos; por lo que aprender a cuidarte para no tener un embarazo es muy importante.

En la actualidad hay una gran variedad de métodos anticonceptivos entre los que se puede elegir el que más te convenga. Hoy, hablaremos de las píldoras y sobre la teoría que te hacen subir de peso.

Efectos de la píldora

En un artículo publicado en la revista científica internacional, Journal of Obesity, el investigador Afredo Gea, declara que los anticonceptivos pueden hacer que las mujeres suban de peso si se usan con regularidad.

Lo anterior, debido a que los mecanismos hormonales pueden hacer que se produzca retención de líquido o depósito de grasa.

Sin embargo estudios mencionado por la BBC, indican que depende mucho del contenido de las píldoras el efecto que puede tener en el organismo, ya que hay algunas que contienen progesterona no tienen los efectos antes mencionados, además no hay suficientes investigaciones que comprueben que subes de peso al usarlas.

Por su parte, la Dra. Cristina Martín, asesora del portal de salud www.onmeda.es, explica que los efectos de las pastillas anticonceptivas en relación a la báscula están relacionados con las actividades que tenemos mientras la usamos por lo que lo ideal es buscar con tu ginecóloga lo mejor para ti y el anticonceptivo ideal para tu cuerpo.

