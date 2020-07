¿Hago daño a mi cuerpo al no usar brasier? Ginecóloga responde

DE MUJERES. ¿Qué es lo mejor para tu cuerpo? Si te has unido a la rebelión contra el brasier, o simplemente has dejado de usarlo porque no sales de casa, hoy te diremos si realmente es algo que puede afectar tu salud o es simplemente algo que tiene que ver con estándares de belleza.

A veces la comodidad le gana a todo y en especial en estos meses en los que debemos permanecer en casa, por lo que es bastante normal que muchas mujeres se hayan rebelado contra el brasier y hayan pasado largos periodos sin usarlo. Si eres una de ellas, tenemos algunas noticias sobre la salud de tu cuerpo.

Para comenzar hablaremos de sí pasa algo malo con tu cuerpo si es que dejas de usar brasier por largas temporadas o decides eliminarlo de tu guardarropa. Según la Dra. Andrea Huneeus, ginecóloga infato-juvenil de Clínica Alemana, la respuesta a esta pregunta, que en algún punto todas nos hemos hecho, es «no».

Uso del brasier

El «bra» se usa para tener una mayor comodidad y que los pechos se vean más «estéticos» y mejor posicionados, pero en realidad no pasa absolutamente nada dejar de usar bra, incluso puedes tener algunos beneficios cuando decides que ya no será parte de tu vida, como que tus pechos tengan una forma más linda.

Un estudio francés ha demostrado que los sostenes probablemente tienen el efecto contrario, causando que los pechos pierdan su forma con el tiempo, ya que el «soporte» de que los brasieres dan, debilita los músculos del pecho, haciendo que los pechos se caigan.

El mismo estudio francés que demostró que sin brasier mejora el flujo sanguíneo, y no atrapa el sudor y la suciedad contra la piel, lo que hace que los granitos o erupciones en la piel desaparezcan, además, de que se fomenta el desarrollo saludable del tejido mamario y disminuye la posibilidad, aunque no por completo, de padecer cáncer de mama.

