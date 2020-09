Estos son los mitos que debes dejar de creer sobre el embarazo

DE MUJERES. ¿Ser mamá o no ser mamá? Todas las mujeres nos hemos hecho esa pregunta alguna vez en la vida y mientras algunas deciden desde muy temprana edad, otras lo hacen conforme pasa el tiempo y van conociendo la realidad más allá de lo que la gente cuenta. Hablemos de los mitos sobre la maternidad que debemos dejar de creer.

El primer error es creer que porque tenemos la bendición de ser madres, todas estamos obligadas a serlo; la maternidad es una elección, no una imposición y es perfectamente válido serlo o no.

Nunca falta quien te pregunta “¿y los hijos para cuándo?”, te lo dicen una y otra vez sin preguntar cómo te sientes, si eres feliz, si puedes darles una vida digna, a veces pareciera que nada de eso importa y sí lo hace porque cuando te conviertes en madre, a veces estarás sola con tus hijos y la calidad de vida que tengan definirá su futuro.

Mitos más comunes

Edad límite

Después de los 30 nunca falta quien insiste a las mujeres sin hijos en que se les está “yendo el tren”, primero las presionan para tener pareja y después para tener hijos porque el tiempo corre y el reloj biológico no espera.

Anteriormente se creía que después de los 35 años era más difícil lograr un embarazo sano, hoy la medicina ha elevado esa edad hasta los cuarenta y cuando se tiene buena salud y la asesoría de un médico experto , tenemos mayores probabilidades de éxito.

Toda madre amará a sus hijos

Falso, así como hay mujeres que son excelentes madres, hay otras que no lo son. Se cree que cuando una mujer se embaraza automáticamente amará a su hijo pero no es así, mucho tienen que ver las circunstancias en las que se dé ese embarazo y en la forma en que ella ha crecido, en su salud emocional.

Todas las mujeres deben ser madres

Como ya lo mencionamos, la maternidad es una decisión, no una obligación, además no sabemos lo difícil que puede ser para algunas lograr concebir y llevar un embarazo sano. A veces el insistir en el tema de los hijos es más doloroso de lo que imaginamos, por eso lo mejor es respetar y no tocar ese tema especialmente con mujeres que conocemos poco.

Si ahora no quieres, más adelante sí vas a querer

Falso, diversos estudios han confirmado que cuando una mujer decide no tener hijos la mantiene, por el contrario, puede haber mujeres que sí quieran ser madres y que después cambien de opinión optando por no tenerlos.

Los hijos son para cuidarte en la vejez

Si bien, el educar hijos con amor hará que nos amen también, los hijos no son un servicio de cuidado autorizado, por ello no debemos caer en la trampa de tenerlos por obligación, porque luego nos quedaremos esperando algo que quizá no ocurra. Ah, y no se puede amar por medio de chantajes.

Mujeres que no tienen hijos, odian a los niños

Falso. Muchas mujeres pueden llevarse de maravilla con niños pero eso no es garantía de que serán buenas madres, el decidir no tener hijos no quiere decir que se es una mala persona, simplemente se eligió algo distinto.

La maternidad es hermosa y fácil

Si esperas ser mamá y verte como las de la televisión y las revistas te tenemos noticias: no será así. Cada niño es diferente y cada mamá hace lo posible por ejercer ese rol de la mejor manera, lo que le funciona a una no necesariamente lo hará con otra y aunque todas partimos del deseo de tener hijos sanos y felices, en el camino encontraremos desafíos.

Habrá días donde estarás muy casada, donde desearás ponerle mute a tus hijos o que duerman para que puedas descansar, eso no te hace una mala madre sino alguien muy humana.

Las mujeres que son madres son más felices que las que no lo son

Falso, si bien, las mujeres que tienen hijos encuentran mucha dicha en esa labor, las que no lo son también lo pueden encontrar en otras actividades. El detalle es que la felicidad es una decisión personal y aprendemos a ser felices con lo que tenemos, por eso podemos encontrar esa satisfacción en otras áreas de la vida y está bien, todas las opciones se valen.