Pagan bono a transportistas: ellos reaccionan molestos; es una «chabacanada»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de la billetera electrónica el gobierno comenzó a realizar los pagos de los primeros bonos a los transportistas que han sido afectados por la pandemia del COVID-19.

Es preciso mencionar que estos pagos se realizarán a través de la billetera electrónica que impulsa el Gobierno Digital. Según se conoció, la transferencia se realizó por medio de un mensajito que recibieron los beneficiarios en su celular.

Hay que mencionar que luego de recibir el mensajito, los trasnportistas pudieron canjear el bono por comida. Pero, también lo cambiaron por medicamentos e insumos de bioseguridad en comercios previamente establecidos.

Por otra parte, hay que agregar, que los pagos fueron anunciados durante una conferencia virtual, donde se presentó el Proyecto de Apoyo al Sector de Transporte Terrestre Público.

Además, cabe explicar que este bono consiste en 2,000 lempiras que serán pagados de manera retroactiva. Por otra parte, el pago inicial fue de 4,000 lempiras. En la primera focalización serán al menos 15,000 beneficiarios del sector transporte.

Es necesario mencionar que este beneficio ha sido condicionado, pues no será entregado en efectivo; sino, en alimentos, insumos de bioseguridad y en alimentos.

Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández, manifestó: «Este tema me había quitado mucho el sueño, porque el sector transporte es uno de los más afectados durante la pandemia. Hay que reconocer que no sólo es en Honduras, porque ese es un fenómeno que se está presentando en todo el mundo».

Transportistas piden el bono en efectivo y retroactivo

Por su parte, los transportistas se han mostrados molestos debido a que el bono será entregado de forma condicionada. Pues ellos, desde que comenzaron a pedir el bono, dejaron claro que lo necesitaban en efectivo, debido a que muchos tienen que pagar alquiler y otros servicios básicos.

Al respecto, Víctor Aguilar, dirigente de los taxistas, expresó que «a mí no me ha caído, pues no metí para mí, preferimos que le salga a la gente que tenga más necesidad».

Seguidamente, Aguilar dijo que no está de acuerdo en la forma cómo se está enviando el mensaje. Al mismo tiempo, indicó que ese bono no se acordó de la forma en que Hernández lo anunció. Recordó que se planteó que el bono fuera entregado en efectivo y de forma retroactiva.

Es importante mencionar que ya van cerca de cuatro meses desde que inició la emergencia COVID-19, tiempo en que los transportistas han dejado de trabajar.

«Que me conteste el señor presidente ¿cómo va a hacer el compañero que lo han corrido de su cuarto por no pagar, que le debe a la pulpería? ¿va a ir a un supermercado a traer la provisión y se la entregará al dueño del cuarto o de la pulpería?», cuestionó.

Aguilar: «Esto es una chabacanada»

Continuó diciendo, que lo que el Gobierno está realizando es una «falsedad», puesto que eso no fue lo planteado. Comentó que hay grabaciones donde se puede confirmar que se quedó en entregar el bono de forma efectiva y retroactiva.

«Esto es una chabacanada y le están faltando al sector transporte, porque no fue eso. Me siento molesto porque este Gobierno al parecer no tiene palabra y mandan a alguien que no tiene potestad de negociar», reprochó.

Recalcó que ellos no pidieron el bono en especie, y explicó que no era lo mismo que un beneficiario fuera con 500 lempiras al mercado, «porque en allí hasta por una libra de arroz uno pide rebaja, mientras que en el supermercado es si o si».

Además, dio a entender que hay negocio detrás, pues son 22 millones de lempiras, «otro negocio más. Todos a nivel nacional no estamos de acuerdo».

Para finalizar, advirtió que se están preparando a nivel nacional para que cambien la forma en como están entregando el bono.

