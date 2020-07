UNAH: Docentes por hora suspendidos exigen pago de salario atrasado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Unos mil 100 catedráticos, que trabajan en la modalidad por hora, exigen a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que les efectúe el pago de un mes de salario que les adeudan.

Alegando perjuicios económicos por la pandemia de COVID-19, la máxima casa de estudios prescindió de los servicios de esos maestros; no les renovó el contrato para que siguieran impartiendo clases en el segundo período académico. No obstante, todavía no les abonan el dinero correspondiente al mes de mayo.

Cabe mencionar que los afectados expresaron que lo determinado por la dirigencia universitaria es «arbitrario», dado que ellos proseguían, al final del primer período, con las enseñanzas a través del campus virtual.

De igual interés: UNAH implementará tecnología de primer mundo para diagnosticar la COVID-19

Se avizoran acciones

En ese sentido, Marlon Oviedo, presidente del sindicato de trabajadores del alma máter (SITRAUNAH), externó que contemplan medidas al respecto; llegarían hasta el punto de interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

No obstante, Oviedo, quien también es el representante legal de los sindicalistas, sostiene la expectativa de que el desembolso correspondiente se realice en los próximos días.

Es importante tener en cuenta que, por su lado, la UNAH institucionalmente comunicó que no despidió a los docentes por hora. Aseguran que, simplemente, se venció su contrato y las circunstancias no favorecían la renovación.

Sin embargo, dependiendo la matrícula de estudiantes y la demanda de secciones, se barajaría la opción de reintegrarlos, según las autoridades.

El período académica que está en curso es de carácter «intensivo». Dado que no se les llamó para trabajar en el lapso, los catedráticos aseveraron con anterioridad que presentarán demandas laborales ante las instancias correspondientes.

Argumentan que tienen varios años de trabajo contínuo en ese recinto educativo universitario, por lo que tienen derechos adquiridos. Además, afirman que debe respetarse su habitual asignación de clases.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo