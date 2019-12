Padre de afectado por bomba, revela que han recibido ayuda de EEUU

CHOLUTECA, HONDURAS. Wilson Berríos, padre del menor que sufrió la explosión en la inauguración de la villa navideña en la ciudad de Choluteca, agradeció por la ayuda que han recibido de varios sectores de la sociedad.

Por otra parte, el progenitor del menor de edad afectado contó que minutos antes de la tragedia, su hijo le llamó.

«Mi hijo me llamó y me dijo que algunas personas de la Alianza estaban lanzando bombas, entonces yo le dije que se moviera. Ellos lo hicieron. Pero cuando regresaron al lugar, unos encapuchados les lanzaron otros artefactos explosivos», relató.

Y continuó: «Mientras él se prepara para la cena se agachó a recoger la cena y fue en ese momento que le explotó la bomba», lamentó Berríos.

El joven Wilson José Berrios trabajaba en el programa de gobierno Vida Mejor. Al momento del incidente, estaba a cargo de la supervisión de unos brincolines.

«Esa mano amiga que muchos me han llamado y me han pedido un número de cuenta. Desde los Estados unidos me han llamado para ayudar. Es un niño de 18 años y su vida le ha cambiado completamente», relató el padre.

Asimismo, contó que personas de la ciudad de Choluteca realizaron varias actividades para recaudar fondos y así brindar ayuda para la operación para de Wilson José.

«Estamos recibiendo ayuda con botellones en el barrio y en Choluteca. Eso nos lo hacen llegar y nos hace sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho porque hemos sido buenos y lo estamos cosechando ahora», indicó.

Ayuda de médicos salvo la vida de Wilson José

No obstante, el cirujano plástico, Carlos Flores, aseguró que en la intervención que se le realizó al joven, no se encontraron rastros de algún explosivo de metal ni quemaduras.

«Lamentablemente perdió el ojo izquierdo y la nariz fue amputada por el estallido. Descartamos que haya sido una bomba molotov porque el niño no traía gasolina o quemaduras en su cuerpo; descartamos un artefacto explosivo, como granada o proyectil, porque no había fragmentos de metal, posiblemente a él se le lanzó una bomba», aseguró el galeno.

El joven llegó en estado delicado al Hospital Escuela, pero gracias a la ayuda inmediata de los médicos, se pudo conservar la vida del menor de edad.