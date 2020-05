Óscar de la Hoya recibió amenazas de los narcos y del gobierno mexicano

Óscar de la Hoya, ahora promotor habló sobre que recibió amenazas por parte del gobierno mexicano y hasta de narcotraficantes.

Y es que en su momento, la pelea entre Óscar de la Hoya y Julio César Chávez causó mucho furor debido a que eran estrellas del boxeo internacional. Sin embargo, no todo fue emocionante alrededor de esa pelea.

La tensión fue creciendo cada vez más para el Golden Boy previo al encuentro. Por un lado su familia lo criticaba por tener que enfrentarse a un ídolo de nuestro país.

“Tenía tíos que estaban en mi contra cuando lo enfrenté. Me decían: ‘Cómo puedes pelear con nuestro héroe?’, Chávez era un rey en México. Puedes imaginarte la presión que sentía”, expresó el De la Hoya.

Para sus peleas, el Golden Boy solía utilizar la bandera de Estados Unidos de un lado y la tricolor del otro ya que él nació en tierras californianas y sus padres en nuestro país. Sin embargo, para el encuentro contra el Chávez, las autoridades nacionales le prohibieron portar el estandarte nacional.

Consultado sobre si recibió amenazas se sinceró y dijo: “Esto no lo sabe la gente, el gobierno mexicano me amenazó que si subía al ring con un parche de la bandera de México, nunca más me dejarían entrar al país. De hecho, tengo la carta sellada por el presidente de México”, confesó el mexicoamericano.

“El narco fue a mi campamento de entrenamiento”

Pero no fue todo, Óscar de la Hoya fue presionado por capos para perder contra el César del Boxeo. A pesar de los amagos, se llevó el triunfo en el cuarto round, quitándole a Julio César el título Superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

“Chávez atraía mucha gente, era el rey. El narco fue a mi campamento de entrenamiento en Big Bear (California) y me amenazó que si ganaba no sé lo que sucedería. Así que imagínate la presión. Fue una locura”, cerró de La Hoya.