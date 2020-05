Tik tok´s y memes: Así reaccionan los hondureños ante video de soldado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «No es una academia de baile, sino una institución seria», declaró este día el vocero de las Fuerzas Armadas, Yuri Chávez, luego de que un oficial en servicio colgara un video en la muy de moda red social, Tik Tok, y que le costó «la baja deshonrosa».

Sin embargo, con tan solo 20 de años de edad, el ahora exmilitar Esdras Samuel Laínez Berríos, revolvió las redes sociales con su demostración de baile urbano. El cual, muchos han criticado positivamente.

El impacto que tuvo en redes sociales el video del uniformado bailando fue tremendo. Los hondureños «tiktokeros» no perdieron el tiempo y comenzaron a realizar dúos con el perfil de Laínez Berríos.

Inclusive, personajes como el diputado oficialista, Juan Diego Zelaya, se unieron a lo que se ha convertido en reto. Además, la presentadora de televisión, Milagro Flores, aprovechó el video para pasar un buen momento y de paso ganarse algunos likes.

Otros por su parte, aprovecharon para crear artes atacando a las Fuerzas Armadas y su doble moral al dar de baja a uno de sus soldados, pero seguir las órdenes de Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras, mismo que ha sido muy cuestionado y señalado por narcotráfico.

El periodista Denis Andino aprovechó que tuvo un contacto en vivo con Esdras Samuel y se puso a bailar como se hacía a finales de los noventas y principios de la década del 2000, cuando se puso de moda el playero en Honduras.

Lea también: «Tenía tres meses de estar encerrado, estaba estresado»: militar «tiktokero»

Reacciones en Twitter por el Tik Tok del militar

En las demás redes sociales no se esperó la reacción de los hondureños. En su mayoría, sostienen que el uniformado no hizo nada malo. Al contrario, los tuiteros se mostraron indignados por la baja deshonrosa que se le dio al soldado tiktokero, mientras que con los diputados, Sobeyda Andino y Bader Dip, que fueron arrestados por hacer escándalo en vía pública y en estado de ebriedad, no se les aplicó ningún tipo de castigo.

Entre memes y reclamos tomaron los hondureños la decisión de las Fuerzas Armadas de separar al soldado que decidió relajarse un rato en su tiempo de descanso y bailar en Tik Tok.