Doctor Omar Videa: Consumo «tratamiento de la casa, MAIZ»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El doctor Omar Videa, confirmó que está utilizando el tratamiento MAIZ para contrarrestar la COVID-19 y afirmó que ha presentado 80% de mejoría un día después que inició a utilizarlo.

El galeno manifestó que su salud se encuentra estable y cumpliendo «con la receta de casa, MAIZ». Además, adicionó para reforzar el tratamiento, los fármacos AA ( Prednisona y Colchicina).

El grupo médico que actualmente está ateniendo a Videa está conformado por los especialistas en medicina:

Doctor Carlos Aguilar

Galeno Juan Flores

Doctor Mario Lanza

Actualmente, el galeno Juan Flores es quien evalúa más de cerca el estado de salud de Videa, el comportamiento del tratamiento y sus avances.

«Hoy me ha evaluado el Dr Juan Flores y establece que pese a mi afectación inicial que fue pulmonar, estoy sin síntomas graves, de buen ánimo cumpliendo con la receta de casa MAÍZ, reforzado en este momento con Prednisona y Coochicina», manifestó Videa en una entrevista para Diario Tiempo Digital.

A reglón seguido, Videa señaló: «Vamos bien, con fe pensando en una pronta recuperación». Aprovechó para mencionar que hasta ahora logra acceso contacto con un medio de comunicación y espera poder aclarar a la población cómo se encuentra.

Videa presentó mejoría en 24 horas con tratamiento MAIZ

Cabe destacar que Videa es uno de los impulsores del tratamiento MAIZ, el cual se suministra a los parientes con COVID-19 en estado inicial de la enfermedad en Honduras. Este tratamiento se compone de cuatro sustancias activas:

M: Microdacyn

A: Azitromicina

I: Ivermectina

Z: Zinc

Entre los síntomas de la COVID-19 que Videa ha manifestado: cefalea (dolor de cabeza) Mialgia (dolor de cuerpo) y debilidad tolerable.

Después de realizarse la prueba PCR, recibió el resultado positivo por COVID-19, el miércoles 15 de julio de este 2020, e inició a consumir el tratamiento MAIZ justo al presentar los primero síntomas. En tan solo 24 horas después de suministrados los fármacos, los síntomas mermaron un 80%, aseguró.

«Sin duda los síntomas me disminuyeron a las 24 horas en un 80% la empecé un día antes del resultado eso me valió la estabilidad. Un día después me dieron el resultado pero a mi el doctor Flores me empezó tratamiento con el primer síntoma», relató el galeno.