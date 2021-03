Olancho: madre relata que «por envidia» asesinaron a su esposo y 4 hijos

OLANCHO, HONDURAS. «Por envidia» le asesinaron a su esposo y cuatro hijos, así lo relató una madre hondureña quien por quinta vez se apersonó a la morgue capitalina a reclamar el cuerpo de uno de sus vástagos que perdió la vida de forma violenta en el municipio de Guayape, Olancho, al oriente de Honduras.

Sentada en una silla de las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público en Tegucigalpa, la originaria de Olancho, quien no reveló su nombre por temor, contó a medios locales la tragedia que atraviesa al perder a un ser amado, por quinta vez.

De acuerdo con la mujer, de 12 hijos, a cuatro los asesinaron, al igual que su compañero de hogar. La adolorida madre afirmó que toda su desgracia ha sido producto de «la envidia».

«A mi esposo lo asesinaron en 2002, en el 2006 el primero de mis hijos, en el 2010 otro, y entre el 2020 y 2021, los otros dos», relató la mujer.

«Yo le he pedido a Dios que me dé fuerza para soportar esa situación porque no es fácil. De gusto matan a la gente ahí (Guayape). Por pura envidia mataron a mis hijos y esposo», aseveró la señora.

Guayape, uno de los sectores con más muertes

Entre lágrimas, la hondureña narró que solo pasaron seis meses del asesinato de su tercer vástago y ahora asesinaron a su hijo Kerlin Javier Bejarano, de 26 años de edad.

Ante esa situación, la dama lamentó ver caer a otro de sus hijos a raíz de la imparable violencia que se vive en su departamento.

El municipio de Guayape es uno de los sectores de Olancho que más muertes registra a causa de riñas comunitarias o familiares.

