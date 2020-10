¡Iba por «un mandado»! Niño de nueve años muere atropellado en Yojoa

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS. Un niño de tan solo nueve años de edad, perdió la vida, la tarde de hoy martes, luego de que un camión lo embistiera provocando instantáneamente su fallecimiento.

El hecho se suscitó exactamente en el kilómetro 191, altura de La Barca en la carretera CA-5, de Santa Cruz de Yojoa.

Según se informó por varios familiares, el niño salió de su casa e intentó cruzar la carretera, ya que se dirigía a realizar un mandado. Lamentablemente no se percató que un camión se conducía a gran velocidad.

El menor fue identificado como Erick Geovanny Orellana Elvir, y tenía 9 años de edad. Trasciende que el conductor del camión color blanco, con placas MY 0396, aparentemente se dio a la fuga.

Confesó atropellar al menor

No obstante, más adelante, en uno de los peajes donde se encuentra un retén, el individuo se bajó del automóvil, y confesó haber atropellado a un menor.

El cadáver del pequeño quedó tendido sobre el pavimento del tramo carretero, por lo cual, le colocaron una manta blanca sobre él. Asimismo, al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, para evitar se produjera tráfico vehicular, e igualmente resguardaron la escena, en espera de Medicina Forense.

La madre del menor se encontraba en el lugar devastada por la muerte de su hijo, ya que sin imaginarse que sería atropellado, envió al niño por «un mandado».

Hasta estos momentos, se desconoce si el conductor se distrajo, o si a causa de la alta velocidad no pudo maniobrar, para no impactar contra el menor. No obstante, las autoridades deberán proceder a investigar el incidente para constatar dicha información.

Es importante mencionar que, ante el incidente, las autoridades y vecinos aledaños al tramo carretero, hicieron un llamado a las personas, para evitar conducir a exceso de velocidad, y percatarse mientras van en su viaje, y así evitar este tipo de accidentes trágicos.

