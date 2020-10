VÍDEO| Como si fuera un perro, niña pasea a su tigre en México

Un video viralizado en redes sociales, ha dado de qué hablar, se trata de una niña preadolescente que fue captada cuando estaba paseando a un tigre de bengala. El hecho ocurrió en el municipio de Guasave, Sinaloa, México.

El conductor de un vehículo, al parecer conocido de la niña y su familia, graba la peculiar escena cuando el felino es paseado por una calle de tierra sin pavimento.

“Mira loco, Guasave, la gente sale a pasear con un tigre”, dice el automovilista para luego saludar a la joven y preguntarle por su padre.

El felino parece dócil y camina con serenidad, sin embargo por momentos la fuerza del animal hace que la menor le cueste trabajo controlarlo.

En un tono de broma el chofer enfoca al animal y le pregunta a la menor si no come (humanos), a lo que esta le responde con un no sin titubeos y agrega que la otra tigre más pequeña se encuentra en su casa y que a ella no la sacó a pasear.

El tigre de bengala no está considerado como una especie en peligro de extinción. Su posesión debe estar regulada con medidas de seguridad, con el fin de garantizar el bienestar de los dueños y vecinos.

Diferencia entre animales domésticos y salvajes

Un animal doméstico es aquel que por una larga convivencia con el humano ha sufrido cambios anatómicos, fisiológicos y sobre todo conductuales.

Los biólogos han planteado que la domesticación es parte de un proceso evolutivo.

Las especies domésticas como los perros, los gatos, los cerdos, las vacas, las cabras y las gallinas, entre otros, vivieron ese proceso.

Aunque presenten conductas, en un momento dado, como la agresión, está más modulada.

Un tigre en cautiverio puede ser tolerante y simpático mientras es cachorro, pero cuando llega a la madurez sexual sufre ciertos cambios.

“Con suerte mantiene su tolerancia a los humanos, pero si se presenta algún estímulo podría desencadenar conductas que forman parte de su repertorio y resultar letales para quienes viven a su alrededor«.

