Roberto Contreras depone precandidatura, pero sigue en política

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por la deserción del 40 % en su estructura partidaria, el empresario, fundador de la franquicia Power Chicken, Roberto Contreras, decidió deponer su precandidatura presidencial por el Partido Liberal de Honduras, sin embargo, aseguró que seguirá trabajando en pro de la unidad de dicho instituto político.

«Es el momento de tomar una decisión. Anoche estuvimos hablando a nivel de cúpula, y hemos decidido que, en aras de la unidad del partido, vamos a deponer nuestra precandidatura en vista de que no tenemos suficiente tiempo para poder presentar nuestras planillas», expresó Contreras a través de un vídeo que difundió este jueves en redes sociales.

En la grabación, el emprendedor sampedrano, también aseguró que no cuenta con el recurso humano para poder integrar las mesas electorales, lo cual no garantizaría su participación en el proceso interno del Partido Liberal.

«Por esa razón, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, las muestras de aprecio y solidaridad y también de apoyo en esta precandidatura. Estamos en medio de una pandemia, seis meses de trabajo que representaron 140 días conduciendo mi vehículo; Manejé cerca de 60 mil kilómetros y ha sido arduo. Esto, sin lugar a duda, no es una derrota para nosotros, es el proceso por el cual, presentamos esta precandidatura entendiendo que era un voluntariado, pero para participar en política, no solamente se requiere de voluntad, se necesita dinero, estructuras y todo el tiempo posible para conducir, contestar un teléfono y estar pendiente de tantas cosas», señaló el dirigente rojiblanco.

Lea también: Yani Rosenthal: Mi única intención es unir al PL, la oposición y a Honduras

¿Se unirá a otra corriente?

Por lo anterior, Roberto Contreras explicó que un movimiento político a nivel nacional, difícilmente se puede armar en seis meses. Según dijo, hay personas que tienen cuatro años en política y no tienen una verdadera estructura nacional.

«Nosotros alcanzamos prácticamente un 40% de estructura, pero entendemos que muchas de las personas que nos estaban apoyando, consideraron otras precandidaturas más fuertes. Por esa razón se dio la deserción. Quiero hacer extensivo este agradecimiento a Honduras por el Agro, ingenieros que trabajaron fuertemente por el movimiento mío, a todos los coordinadores departamentales que hicieron un trabajo incansable, les digo que analizaré la posición en cuanto que podamos unir este movimiento a otra corriente. Yo seré el referente de ustedes para incluirlos en otras planillas políticas si ustedes están de acuerdo. En mi caso, voy a esperar que regrese mi esposa de viaje para tener una reunión familiar y decidir qué es lo que vamos hacer», puntualizó el ahora exprecandidato.

«No es un adiós, sino un hasta pronto»

Roberto Contreras afirmó que en ningún momento se quedará neutral, sino que, continuará apoyando al partido para poder participar en las próximas elecciones internas.

«Voy apoyar a mi partido porque me debo a él y la disciplina partidaria me impide que yo me aparte en esta lucha política porque tenemos que ser parte de esta fiesta cívica. Yo seré parte de ella e invito a todos los correligionarios a que unamos cada día más a este Partido Liberal. Este no es un adiós sino es un hasta pronto, seguimos en el partido y manifestando nuestro apoyo al partido y aquí estaremos», enfatizó.

Para finalizar, el dueño de Power Chicken aseveró que tanto él, como las personas que lo apoyaron, hicieron un esfuerzo titánico. Pero, dijo que no puede pretender registrar el movimiento de una precandidatura con planillas inventadas o sin candidatos.

«Es la realidad y tenemos que fortalecer el partido, es el momento de ser menos importante y ser más útil. Yo quiero ser útil. Si me toca andar pegando afiches o andar con una escalera o si me toca apoyar a X o Y candidato también lo voy hacer. Me tomaré unos cinco o siete días para salir de viaje; luego estaré pendiente para contestar sus llamadas e inquietudes. Este proyecto político lo comenzamos juntos y vamos a continuar juntos si ustedes así me lo permiten. Cuenten con mi amistad y apoyo siempre», concluyó el exaspirante presidencial.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn