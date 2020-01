PUERTO CORTÉS.- El técnico interino del Platense, Nicolás Suazo, habló esta tarde con los medios de comunicación y reveló sus intenciones de querer dirigir al conjunto escualo tras la separación de Guillermo Bernárdez.

«Memo» Bernárdez fue dado de baja luego de perder los primeros dos encuentros del «Tiburón» en el Clausura 2019-2020.

Desde entonces, Suazo ha mantenido bajo su tutela al equipo porteño y por lo que dijo, parece ser el nuevo entrenador del equipo «blanquiverde«, pero no es oficial de momento.

«Nico» comenzó hablando sobre el empate que tuve ante la Real Sociedad, donde se mostró muy contento por la «garra» que mostró su equipo.

«Estamos contentos por la labor del equipo en el segundo tiempo, me gustó, ya se está viendo una idea. Se miró un Platense diferente que era lo más importante, los resultados van a venir con trabajo».

Nicolás Suazo, de momento asistente

Sobre las cartas de que pueda venir otro técnico, Suazo se mostró tranquilo, pues asegura todavía es el asistente del club:

«Sinceramente no sé, me dijeron que era interino, para el partido con Real Sociedad; si yo miro que no viene el otro profesor, seguimos, somos el asistente y hay que seguir con el otro partido».

Eso si, dejó en claro que cuenta con el apoyo del plantel, y es algo que no cualquiera tiene en la plantilla de Platense.

«Estoy enfocado en el juego de este miércoles ante Olimpia y el del sábado ante Real España; ya después vendrán las decisiones. Pero desde luego que me gusta lo que hago y haberme ganado la aceptación del plantel me agrada, pero todo vendrá por añadidura, tampoco me froto las manos».

Platense jugará contra el Olimpia este próximo miércoles en punto de las 7:00 de la noche por la fecha 4 del Clausura 2019-2020.

