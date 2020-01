ENEE: Interventora detecta millonarios abusos en planillas de trabajadores

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Millonarios abusos han detectado los miembros de la Comisión Interventora en las planillas de empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Así lo informó en las últimas horas, la presidente de dicha Comisión Miriam Guzmán, quien señaló que a raíz de esa situación, la estatal eléctrica pagaba al mes seis millones de lempiras, solo en concepto de horas extras.

“Ejemplifico una situación anómala de la siguiente forma: “Hay gente que gana 21,000 lempiras de sueldo y recibe 75,000 lempiras en horas extras, por eso estamos haciendo una revisión integral”, detalló Guzmán.

En virtud de eso, aseguró que para esta semana van a continuar los operativos a nivel nacional con el objetivo de recuperar la mora.

“Seguiremos a los morosos de las instituciones públicas, empresas y el sector residencial”, sentenció Guzmán.

Por lo anterior, dijo que hasta el momento les han cortado el servicio eléctrico a unos 89 abonados.

Según la funcionaria, dichas acciones han dejado una recuperación de la mora de entre 22 a 27 millones de lempiras para la ENEE.

Nota relacionada: Si EEH incumple su trabajo, rescindirán contrato, según Interventora

Miriam Guzmán: “Los que deben energía deben ponerse al día”

De acuerdo a Guzmán, han encontrado consumidores que su factura apenas refleja 80 lempiras mensuales cuando son empresas que deberían de reportar más consumo en sus facturas.

“Estamos contentos. Daremos un informe tanto de los operativos de mora y de hurto”, manifestó la interventora de la ENEE.

Asimismo, indicó que el servicio de energía eléctrica se le cortó a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) por la mora que tiene con la ENEE.

“Aquí no estamos viendo si son privados o públicos. Lo importante es que si deben energía eléctrica y se les está cortando deben ponerse al día para restablecerles el servicio o hacer un plan de pago”, puntualizó.

Lea también: Unos $450 millones prestará el BCIE para salvar la ENEE

Revisaran incumplimientos de EEH

En relación al contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH), Guzmán cuestionó que dicho consorcio colombiano falló totalmente en la recuperación de las pérdidas de la ENEE.

“No es posible que hayamos encontrado altos consumidores con muchísimos meses de mora y que no se les haya cortado el servicio. También es inconcebible que los sistemas que tiene EEH de alerta temprana reflejasen consumos atípicos y no se haya procedido hacer la investigación por hurto. Es por eso que al Consejo de Defensa y Seguridad tuvo que ordenarle a la FNA hacer esas investigaciones”, objetó la interventora de la ENEE.

Por lo anterior, la funcionaria aseveró que es el momento de revisar cuales son los incumplimientos por parte de EEH.

“Determinaremos si esos incumplimientos dan lugar a una resolución del contrato. Queremos ser responsables, no actuar de prisa y causarle perjuicios económicos al Estado por no haber observado el procedimiento. No vamos a tener contemplaciones con nadie y si encontramos irregularidades van a tener corregirse”, aseveró.

Cabe mencionar que la comisión interventora busca recuperar un total de 9,000 millones de lempiras.