Las 10 películas de Netflix que no puedes dejar de ver

REDACCIÓN. Si eres de las personas que ama ver películas dramáticas, de dolor, justicia y superación, no puedes perderte las opciones que Netflix ofrece.

A continuación, te mostraremos las 10 mejores películas de esta plataforma inspiradas en historias y vidas reales.

La teoría del todo (2014)

Esta película cuenta la historia del físico teórico Stephen Hawking y su exesposa Jane Hawking. En ella se relata lo que tuvo que sufrir el científico a causa de su enfermedad degenerativa. Basada en el libro Travelling to Infinity: My life with Stephen, es protagonizada por el actor británico Eddie Redmayne.

Sully (2016)

Inspirada en el libro Highest Duty (El deber más alto), narra la historia del piloto veterano Chesley «Sully» Sullenberger, quien debe realizar un aterrizaje de emergencia en el Río Hudson, en Nueva York. Esta película es protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Clint Eastwood.

El renacido (2015)

Este filme hizo ganador del Oscar al actor estadounidense Leonardo Dicaprio. Dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, relata los difíciles momentos que vivió el trampero y explorador -Hugh Glass- en una de sus misiones hacia 1823.

La lista de Schindler (1993)

Dirigida por Steven Spielberg y ganadora de siete premios Oscar, cuenta cómo un empresario alemán intenta salvar a cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

93 días (2016)

En el año 2014 un brote del virus ébola aparece en Nigeria. Por lo que, un grupo de trabajadores de la salud intenta contener la expansión del brote, arriesgando sus propias vidas.

Retrato de un asesino (2019)

Basada en The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy (El príncipe fantasma: mi vida con Ted Bundy), narra la vida del asesino en serie estadounidense Ted Bundy. Zac Efron, protagoniza al homicida que fue ejecutado en 1983 tras confesar más de 30 asesinatos.

12 años de esclavitud (2013)

Esta película se desarrolla a mediados del siglo XIX y cuenta la historia de Solomon Northup -un afroamericano- nacido en libertad. Northup, fue secuestrado y vendido como esclavo para trabajar en plantaciones del estado de Luisiana. Por lo que, este filme es una adaptación de su autobiografía.