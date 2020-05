NBA: Fallece Jerry Sloan, legendario técnico de los Utah Jazz

El exjugador y entrenador de la NBA Jerry Sloan, quien dirigió durante 23 años a los Utah Jazz, equipo al que llevó a dos finales ante los Chicago Bulls, falleció a los 78 años debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson, anunció la franquicia este viernes.

«Jerry Sloan siempre será sinónimo de los Utah Jazz. Siempre será parte de la organización de los Utah Jazz y nos unimos a su familia, amigos y fans en el duelo por su pérdida», dijo la franquicia en un comunicado.

Sloan llevó las riendas de los Jazz entre 1988 y 2001 con un balance de 1.223 victorias y 20 participaciones en los ‘playoffs’.

Con la pareja estelar conformada por John Stockton y Karl Malone en la pista, Sloan condujo a los Utah Jazz a disputar dos finales de la NBA consecutivas en las temporadas 1996-97 y 1997-98, ambas perdidas ante los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Jerry Sloan has passed away.

R.I.P. to the legendary Hall of Fame coach. He was 78. pic.twitter.com/xhEhelRVcC

