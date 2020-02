Participación de hondureños en Mundial de Medio Maratón tambalea por falta de dinero para viáticos

REDACCIÓN. Los fondistas hondureños que clasificaron al Mundial de Medio Maratón 2020 en Polonia, Walberto Méndez y Jimena Gonzales, desconocen a la fecha si podrán participar del magno evento debido a que la Federación de Atletismo de Honduras no cuenta con fondos para poder costear el viaje de ambos corredores.

Cabe mencionar que el Mundial de Medio Maratón 2020 se celebrará en Gdynia, Polonia, el 29 de Marzo. El evento único es organizado por la World Athletics que da la oportunidad a los corredores aficionados a participar conjuntamente con los mejores corredores élite del mundo.

La fondista originaria de Choluteca, Jimena Gonzales, le contó a Cronómetro que desconocen realmente cuál es la situación con respecto a su participación y la de su colega, Walberto Méndez, oriundo de Intibucá, en el evento a celebrarse en el viejo continente.

«Pues fíjese que yo desconozco la situación. Entiendo que yo clasifiqué a un mundial y que es la Federación la que debe dar todo, pero la verdad es que no sé. El viaje sería del 27 al 30 de marzo«, confesó.

Asimismo, aceptó que algunos eventos centroamericanos en los que han participado, han recibido apoyo de la Federación de Atletismo. Sin embargo, su aparición en el Mundial de Polonia tambalea y es que, hasta el momento, solo les han pedido la fotocopia del pasaporte.

«Si hemos recibido algún apoyo de la Federación para algunos torneo centroamericanos que se han hecho. Se supone que la Federación es la que debe conseguir el viaje, porque nosotros clasificamos en una maratón para ir a esa media maratón, pero de ahí no sé cómo. No sabemos si vamos a viajar. Solo nos pidieron pasaporte, pero no nos han confirmado nada», reiteró.

Jimena: «Desconozco si de verdad están pidiendo un préstamo»

Según se maneja, la Federación habría estado buscando un préstamo bancario para poder cubrir los gastos de ambos atletas y de esa forma viajen a la cita mundialista. Además, el gobierno hondureño, como siempre, brilla por su ausencia.

«No sé nada sobre un préstamo que este buscando la Federación. Del gobierno no hemos recibido nada», remarcó.

Y concluyó: «Uno allá solo recibe medallas y el honor ante todos los países del mundo. Cada país clasifica a dos competidores, y es la Federación la que se debe hacer cargo de eso (el viaje)», explicó la competidora.

Más sobre Mundial de Medio Maratón

Las últimas ediciones del Campeonato del Mundo de Medio Maratón, que se celebraron en Valencia, Cardiff y Copenhague, fueron las primeras en acoger a los corredores aficionados obteniendo unos grandes resultados. Reuniendo así a los mejores corredores de élite de todo el mundo, donde se consiguieron resultados sorprendentes.

Mo Farah y Eliud Kipchoge estuvieron entre los que lucharon en los campeonatos en estas ediciones pasadas. Sin embargo, las últimas tres ediciones fueron dominadas por un hombre, Geoffrey Kamworor de Kenia.