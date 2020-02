Riflazos 561

CANTANTES

Con eso de que ayer todo el mundo hablaba de Angie en La Academia, un economista del FOSDEH posteó en Twitter que en su perfil apoyan a los cantantes hondureños, pero solo a aquellos que se echan sus rolas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y en otros escenarios del norte. Ya veremos quién sigue.

PERSONAJES

A propósito, ya saben a qué personajes de estas honduras le cayeron las culpas por presunto fraude a la cantante catracha. A uno le recriminaban no haber puesto a circular a tiempo su teoría de los “votos rurales” y el otro le reclamaban por no haber apagado el sistema en 600 ocasiones, como pasa aquí.

MALA

TH afirma que los abogados Tein y Malone le hicieron mala chamba durante el juicio del año pasado. Dice que sus leguleyos excluyeron pruebas que era cruciales para que el jurado que lo encontrara “no guilty”. El ex congresista volverá a la Corte de Manhattan después de la “semana sángana” para escuchar la sentencia.

GANARON

Los generadores de energía les ganaron un partido ayer a las ONGs y a la Fiscalía. Un tribunal sobreseyó una causa que había sido instruida contra Elsia Paz, por unos decires en un foro de la tele. El juez que conoció el proceso consideró que ahí no hubo intención de discriminar al pueblo lenca con lo que pronunció.

COMISIONADO

Varios profesionales del Derecho andan robando cámara para mostrarse como candidatos a suceder al Comisionado de Derechos Humanos, que por cierto ha dicho que la reelección no es su prioridad, aunque no dice que si lo reeligen no se enoja. Una de las que aspira presumió ayer que había sido capacitadora de la PM. ¿Se imaginan?