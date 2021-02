Maynor Figueroa renueva y se mantiene una temporada más en la MLS

ESTADOS UNIDOS.- El capitán de la Selección Nacional, Maynor Figueroa, ha renovado por año más con el Houston Dynamo. Así lo informó el club a través de un comunicado.

Desde su llegada, el veterano de 37 años se ha convertido en uno de los inamovibles para la franquicia y para el entrenador Tab Ramos, es por eso que tras la renovación del hondureño, argumentó. «Maynor es el mejor profesional y un gran ejemplo para todos los jugadores dentro y fuera del campo».

Por su parte, el vicepresidente y gerente general del Dynamo, Matt Jordan, opinó. «Maynor es una presencia constante de veteranos que ayuda a marcar la pauta para nuestro grupo todos los días, y nos complace darle la bienvenida de nuevo para la temporada 2021″.

Holding down the backline 🤘@Maynorf31 has officially re-signed!

— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) February 10, 2021