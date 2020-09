Al ver las fotos, seguramente lo primero que te viene a la mente es que el fabricante indio volvió a hacer de las suyas, revelando el Mahindra Thar 2021 que es, a todas luces, una copia total del Jeep Wrangler. Lo anterior es cierto, bueno, en parte.

Sí, es un clon del todoterreno estadounidense, pero de ninguna manera es ilegal, dado que Mahindra posee los derechos del Wrangler TJ, la segunda generación del modelo norteamericano que fue producido entre 1996 y 2006.

Le podría interesar: Motor V8 del Mustang Shelby GT500 puesto en un Ford Bronco de 1968

Claro que lo anterior no nos hace olvidar que el parecido con el ejemplar de EE.UU. es casi total. Aunque en este caso estamos hablando de un modelo off-road que llevará bajo el cofre un motor a gasolina de 2.0 litros y 150 HP.

Para hacer frente a lo que se le cruce en el camino, el Mahindra Thar 2021 contará con tracción integral conectable con reductora, con estupendos ángulos de entrada y de salida.

Adicionalmente, este todoterreno indio solo estará disponible con carrocería de dos puertas con techo rígido o capota. A nivel interior encontramos 4 asientos individuales para igual número de pasajeros, así como un sistema de infotenimiento que incluye una pantalla táctil de 7.0 pulgadas, con conectividad Android Auto y Apple CarPlay.

Hasta el momento, Mahindra no ha revelado el precio ni la disponibilidad del Thar 2021, aunque lo que sí es un hecho es que no llegará de este lado del océano, pero que eso no te preocupe, seguiremos teniendo la opción del Jeep Wrangler y todas sus variantes.

Nota para nuestros lectores: