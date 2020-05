Madre se reencuentra con su hijo secuestrado hace 32 años

Un hombre secuestrado hace 32 años, cuando era un niño, pudo reencontrarse con su madre biológica esta semana gracias a la ayuda del reconocimiento facial. El reencuentro provocó una de las escenas más conmovedoras del año.

Su nombre es Mao Yin y fue secuestrado cuando tenía dos años de edad en 1988.

Cuando fue raptado se encontraba a las afueras de un hotel en Xi’an, China, y lo vendieron a una pareja sin hijos en la provincia de Sichuan.

Desde entonces, la policía y autoridades locales siguieron su rastro hasta que pudieron encontrarlo. El hallazgo se realizó gracias al uso de tecnologías de reconocimiento facial.

Imagen simulada

Inicialmente se analizó el rostro de Mao cuando era niño y se creó una imagen simulada de cómo sería de adulto. Tras comparar ambas imágenes las autoridades se dieron a la tarea de buscar a un hombre que cumpliera con las características deseadas encontrándolo en Shaanxi.

El nombre de Mao cambió por el de Gu Ningning mientras estuvo al cuidado de sus padres adoptivos. Desconocía que sus padres biológicos lo buscaban por más de tres décadas.

Finalmente, cuando en abril la policía recibió una pista de su paradero, así como la de la compra de un niño de Shaanxi, pudo recuperar a su familia.

Pruebas ADN

La identidad de Yin fue confirmada a través de una prueba de ADN.

Además, mediante una conferencia de prensa de la policía de Xi’an, se reencontró con su padres.

En un video que ahora circula en redes sociales muestra a la familia fusionándose en un gran abrazo, en el que entre lágrimas, Li Jingzhi, madre de Mao le dijo: “no quiero que me deje más. No dejaré que me dejes más” a la par que ambos lloraban y se balanceaban de un lado a otro.

Pese a que Mao dirige un negocio de decoración del hogar en Sichuan, mencionó a CCTV que planea mudarse a Xi’an para vivir con sus padres biológicos y aprovechar el tiempo perdido.

La madre renunció a su trabajo

Por su parte, Li renunció a su trabajo luego de perder a su hijo, dedicándose de lleno a la tarea de encontrarlo. En esta repartió más de 100 mil volantes y participó en diferentes programas de televisión nacionales para divulgar su búsqueda. Se hizo voluntaria y trabajó con otras familias de niños desaparecidas ayudando a que 29 de ellos pudieran regresar con sus familias.

Según lo dicho en CCTV, Mao vio a Li buscando a su hijo desaparecido en la televisión, pero jamás imaginó que el niño perdido fuera él y que su madre se mantuviera inquebrantable en su labor.