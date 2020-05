Alcalde de Gualala es acusado por el IAIP de no entregar ayudas completas

Honduras. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) hizo una acusación directa al alcalde de Gualala, Santa Bárbara, por no entregar todas las ayudas en cuarentena.

Las alcaldías recibieron 355 millones de lempiras para apalear un poco la hambruna de sus municipios.

En ese sentido, el ente señala a Marco Antonio Fernández, por no hacer la labor de entrega completa para los residentes de su municipio.

De tal forma, que el alcalde de Gualala reconoció que recibió, de parte del Gobierno Central, la cantidad de 311 mil lempiras. Esto era útil para 622 familias.

«Nosotros entregamos todo, entregamos todo, verdad; y lo peor que el mismo Instituto la está dando, lo que no es correcto”, consideró el alcalde. “Y ahí es en donde viene el problema, porque aquí no hay 622 familias, y aparte de eso no le dicen a quiénes son las familias que hay que entregarle», agrega.

«Entonces uno lo que tiene que hacer es ingeniárselas para ver de cómo deja satisfecho al pueblo”, estas frases del edil son un poco contraproducentes porque como jefe municipal y el resto de la Corporación debe saber qué sectores de Gualala necesitan más.

Afirma que hay veedores y el protocolo es tedioso: se defiende

Por otra parte, Marco Antonio explicó que la entrega del dinero no la hizo solo. “Lo hicimos con las diferentes organizaciones del municipio. Aquí cualquier presidente de patronato, cualquier celebrador de la palabra, le va a dar fe de eso, que ese dinero se les entregó”.

“Lo que pasa es que por ese dinero a uno le exigen una de papeles que después uno no haya ni qué hacer en estos municipios. Hay veces que tenemos aldeas lejos y no es fácil». se defiende el alcalde.

Concluyó, no sin antes, argumentar que en Tegucigalpa «es fácil pensar cualquier cosa en una oficina con aire acondicionado. Venirse a meter a una montaña donde se necesita carro de doble y hay veces que tiene que caminar, no es fácil la cosa verdad”.

