Analistas: Luis Zelaya causa «vergüenza» al no aceptar derrota

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luis Zelaya «avergüenza» al no aceptar su derrota con los resultados de las elecciones primarias que dan como ganador absoluto al abogado Yani Rosenthal, precandidato presidencial del Movimiento Yanista, del Partido Liberal de Honduras.

Así lo dijo este martes el analista político, Juan Ramón Martínez, quien señaló que la actitud de Zelaya solo pone en duda su amor por Honduras y el respeto que tiene de la ley.

«Yo siento mucha pena y vergüenza de este líder, al cual no le deberíamos prestar la mínima atención, porque da un mal ejemplo. Avergüenza a quien ha sido un educador y pone en duda los sentimientos de amor a Honduras y de respeto a la ley», expresó Martínez a través de medios locales.

De igual forma, el experto reprochó que lo único que hay, hasta el momento, es el «espectáculo» de Luis Zelaya negando los resultados y poniendo en duda la credibilidad de las instituciones electorales.

«Yo creo que no pasará más allá de hacer el ridículo y de mostrar que, en efecto, él no es un demócrata, porque no respeta y obedece la soberanía popular», sentenció Martínez.

Barrientos: «Haciendo lloretas no es como van a cambiar la tendencia»

Sobre el tema, el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, aseguró que políticos como Luis Zelaya son los que se deben evitar en los procesos electorales.

«Aquellos que creen que todo el tiempo van a estar en el poder, aquel que no acepte el veredicto popular y aquel que cree que haciendo pataleos y haciendo lloretas va a pretender darle vuelta a una tendencia electoral, a ese tipo de políticos es que tenemos que evitar», aseveró Barrientos.

Marlon Lara: «Si Luis Zelaya se siente afectado que haga el reclamo»

Por su parte, Marlon Lara, candidato a diputado de Cortés por el Movimiento Yanista del Partido Liberal, dijo que si la corriente del ingeniero Luis Zelaya, se siente afectada de algún acta en las urnas, tienen todo el derecho de hacer su reclamo.

«Estamos de acuerdo y avalamos que él pueda hacer su reclamo, lo mismo la corriente de Darío Banegas y cualquier diputado y candidato alcalde que se sienta afectado. Ya existen las instancias legales y los procedimientos. Asimismo, ya está la gente en el Infop haciendo los recuentos especiales porque el proceso debe ser transparente», afirmó Lara.

Dentro de ese orden de ideas, el también exalcalde de Cortés, hizo un llamado a los otros candidatos (Luis Zelaya y Darío Banegas) de que en este momento el partido debe estar por encima de cualquier interés personal.

«Una vez que se conozca la voluntad del pueblo en las urnas, aceptar que hay un candidato que es el abogado Yani Rosenthal, que obtuvo el triunfo. Ahora el siguiente paso es dialogar y buscar la unidad del partido. Eso es lo que el pueblo demanda para construir un proceso de triunfo electoral para noviembre», concluyó Marlon Lara.

