Llevar las uñas largas es lo peor que puedes hacer durante la cuarentena

REDACCIÓN. Son hermosas, elegantes y nos hacen lucir unas manos perfectas. Sin embargo, llevar las uñas largas durante esta época de pandemia por Covid-19 es lo peor que puedes hacer y te explicamos por qué.

Diversos especialistas revelan que, aunque es tendencia desde hace varios años, esta puede aumentar considerablemente el contagio del temido coronavirus.

Para evitar incrementar el riesgo de esta enfermedad, diversos expertos recomiendan no llevar las uñas largas mientras pasa este terrible episodio de la enfermedad.

Lea también: Estas señales demuestran que eres feliz siendo soltera

¿Por qué llevar las uñas largas aumenta la probabilidad de padecer Covid-19?

De acuerdo a especialistas en alergias y enfermedades infecciosas de la Universidad de Nueva York, llevar uñas largas y postizas permite el albergue de hongos y bacterias. Entre estos se encuentra el Covid-19.

Las palabras de los especialistas son reforzadas por una investigación realizada por la Universidad de Pensilvania. Los científicos hicieron un terrible descubrimiento. El espacio debajo de las uñas, que también se conoce como región subungueal, era un «lugar importante» para esconder bacterias. Estas son las mismas que se encuentran en las manos, pero en mayor proporción.

Los investigadores concluyeron que esta área es ideal para la multiplicación de bacterias por la protección física que les da la uña y la humedad que se acumula allí.

Para el Covid-19 se ha recomendado en repetidas ocasiones el uso de gel antibacterial. No obstante, este valioso producto no llega al área mencionada. También por esto llevar las uñas largas no es recomendable en estos tiempos de pandemia.

Tardan más en limpiarse y son mordidas con frecuencia

Los expertos aseguran que cortarse las uñas mientras dura la pandemia del Covid-19 es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Muchas personas tienden a mordérselas. De esta manera incrementan aún más el riesgo de adquirir el virus si ha hecho contacto con un área contaminada.

Tenemos que sacrificar las tendencias de belleza en cuanto a las manos se refiere. Llevar las uñas largas es sin duda un alto riesgo de contagio que debemos evitar.

Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo