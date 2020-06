Estas señales demuestran que eres feliz siendo soltera

DE MUJERES. ¿Tener o no tener pareja? Es la pregunta que muchas mujeres se hacen, pero una mujer inteligente ve más allá de eso y tú podrías ser una de ellas según estas señales de que eres muy feliz siendo soltera.

Las mujeres solteras siempre son blanco fácil de chistes, habladurías y hasta críticas, pero cuando en ellas hay inteligencia, no se rebajan ni dejan que eso les afecte.

Al final del día, tener o no pareja es una elección propia y los demás no tienen por qué meterse o cuestionar a menos que nuestro bienestar esté en algún tipo de riesgo.

Lea también: ¡Cuidado, hombres! Cosas nunca debes decirle a una mujer

Mujeres solteras sí pueden ser felices

Entonces, ¿cómo saber si eres una mujer inteligente, soltera y feliz? Tu vida habla por sí misma y va más allá de esos momentos donde te aburrimes porque todas pasamos por esa etapa.

Además, si eres soltera y feliz, lo más seguro es que has llenado ya tus vacíos emocionales. Significa que has aprendido a encontrar en ti todo lo que necesitas para ser feliz, si la vida cambia bien y si no también, pues siempre encontrarás la manera de disfrutarla.

Una mujer inteligente es feliz siendo soltera cuando:

Disfruta del tiempo con sus amigos y sus seres queridos sin presiones.

Cuando aprovecha su libertad para mejorar su condición laboral.

Cuando tiene diversos temas de conversación además de la cuestión de”pareja”.

Aprovecha este tiempo de su vida para aprender más del mundo, viaja, estudia.

Es feliz a solas, disfruta el tiempo en casa, en crear nuevos proyectos o en algo que le ayude a relajarse sanamente.

Es capaz de resolver sus problemas sin depender de alguien más.

Se siente segura de sí misma.

Se arregla como más le gusta sin temor al qué dirán.

Tiene metas por cumplir y si logra alguna de ellas, crea nuevos sueños por realizar.

Entre sus temas de conversación no están relaciones anteriores o exparejas.

Tiene mucha iniciativa para hacer las cosas, siempre se siente motivada.

Sabe rechazar la compañía de un hombre cuando le resulta incómoda, siempre dice lo que piensa.

No tiene tiempo para patanes, sabe bien en qué tipo de actividades y personas invertir su tiempo.

No se siente presionada por tener una pareja, aunque sea algo que le agrade, sabe que el momento llegará sin que ella lo busque y por ahora disfruta de sus oportunidades.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo