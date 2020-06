Instituto de la Propiedad sin calendario para pago de matrícula vehicular

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A tan solo 7 días para que inicie el periodo de matrícula vehicular, el Instituto de la Propiedad (IP) aún no se ha pronunciado o elaborado un calendario para informar a la población sobre el proceso de pago.

Ante ello, los hondureños han manifestado sus dudas respecto a cómo quedará la actualización de matrícula que deben realizar a mitad de año. Bien se sabe que debido a las condiciones de la pandemia de COVID-19, estos procesos son difíciles de desarrollar.

Pero con el fin de informar a la población y conocer si las autoridades del IP han tratado de resolver este tema, Diario TIEMPO Digital se comunicó con la gerente de Registro Vehicular, Bessy Alvarado.

La funcionaria destacó que todavía no «hay información al respecto. Aún no tenemos instrucciones». Con esto deja en claro que aún ninguna autoridad del IP se ha pronunciado y que por lo visto no habrá calendario.

Lea también – Taxistas a Gobierno: No hay dinero para pagar matrícula vehicular

IP: Circulación durante estado de excepción

Cabe mencionar que, a inicios de este mes, las autoridades del IP informaron la extensión automática de la vigencia de los permisos provisionales para circular sin placa durante el estado de excepción.

En esa oportunidad, elaboraron y publicaron un comunicado donde la institución comunicó la suspensión de términos y plazos en todas las actuaciones administrativas del IP.

Es oportuno mencionar que, para el reclamo de las nuevas placas, cuando se habilite dicho proceso, los ciudadanos deberán de presentar los siguientes documentos:

Tarjeta de identidad para efectos de verificación de datos

Boleta de revisión vigente como comprobante de haber pagado la Tasa Única Anual Vehicular

Para entrega a terceros: Carta poder autenticada y la tarjeta de identidad del apoderado

Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo