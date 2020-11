LA ENTREVISTA | Rey Banegas: “Soy muy sensible y lloro con facilidad”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Muy sencillo y de conversación amena, el presentador del programa “Viva la Vida” que se transmite de lunes a viernes por la señal de HCH, José Reyniery Núñez Banegas, mejor conocido por su teleaudiencia como “Rey”, entregó a TIEMPO DIGITAL unos minutos de su agitada agenda para contarnos algunos de sus gustos y aficiones en medio de la contingencia que provoca la COVID-19 y los estragos de la depresión tropical Eta en el país.

“Rey” se ha desarrollado en varios medios de comunicación que van desde Suyapa Medios hasta el canal HCH. Siempre de la mano de Dios, que describe como su compañero fiel, el reconocido presentador de la televisión se ha convertido en una de las imágenes de referencia para el análisis de temas importantes para Honduras.

José Reyniery Núñez Banegas se declara amante de la música debido a que asegura que “es uno de sus mayores vicios”. Se desenvuelve en su vida diaria con fervor por el catolicismo acotando que eso lo fortalece cada vez más.

Tocar la guitarra y muchas veces acompañarla con un canto es algo que a «Rey» Banegas lo acerca de la realidad. Estudia lenguas extrajeras, le gusta hacer ciclismo y la gastronomía que no incluya pepinos o huevos cocidos son algunos de sus pasatiempos.

A continuación, las preguntas y respuesta de “Rey”

¿Cuál es su nombre completo?

José Reyniery Núñez Banegas, 31 años de edad.

¿Dónde nació?

Nací en Tegucigalpa, hijo de padres muy humildes.

¿Qué es lo que más recuerda de su infancia?

Recuerdo de mi infancia cosas felices, nada tristes. Mis papás que siempre nos trabajaron la autoestima. También recuerdo el momento en el que me regalaron mi primera guitarra.

¿Dónde realizó sus estudios académicos?

Mis estudios primarios es la escuela de ensayo Dionisio de Herrera, secundaria en el Instituto Héctor Pineda Ugarte y en la UNAH.

¿Está casado, Tiene hijos?

Si estoy casado desde hace 4 años y medio, tengo un hijo de 2 años y medio que se llama José Emiliano Núñez Vásquez. También viene en camino una beba que se llamará Andrea Nicol Núñez Vásquez.

¿Cuántos años lleva trabajando en los medios de comunicación?

Por la gracia de Dios tengo 13 años de trabajar en medios de comunicación

¿Qué lo motivo a trabajar en los medios de comunicación?

Entré a trabajar en medios de comunicación por un casting que hice. Lo hice en realidad por una locura de cipote para saber que se sentía trabajar en tele y luego me fue gustando, antes estudiaba lenguas extranjeras, pero ahora no veo sinceramente haciendo otra cosa que no sea en medios de comunicación

¿Dónde comenzó su carrera de presentador?

En Suyapa Medios

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Las cosas que más disfruto de mi trabajo es estar en contacto con la gente. Me gusta mucho saber que puedo ser la voz de aquellas personas que, a lo mejor, les cuesta mucho ser escuchadas, y en el medio que estoy ahorita me ha servido mucho para eso.

¿Cuándo comenzó con su pasión por la música?

Mi pasión por la música comenzó a los seis años. Sentí esa inquietud de hacer música y fue a los 8 años que me regalaron mi primera guitarra y comencé aprender, y desde allí he venido aprendiendo sin parar. Gracias a Dios hoy por hoy que he logrado una que otra cosita con ello.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Tiene algún Hobby?

Tengo Hobby aparte de la música y es que me gusta hacer ciclismo.

¿Qué religión profesa?

Soy católico desde que tengo uso de razón. Cuando se empieza en la iglesia uno lo hace a veces por imposición de los padres, pero con el tiempo me di cuenta por qué soy católico. Amo ser católico, no soy perfecto, tengo muchas debilidades, pero la verdad es que si me gusta mucho servir a Dios.

¿Cuál es su comida, favorita?

Mi comida favorita no creo tener, pero lo que más me gusta comer es costillas de cerdo en salsa agridulce, lasaña y lo que no me gusta es el pepino, el huevo cocido.