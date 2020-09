La Ceiba: largas filas de vehículos marcaron toma de transportistas en la CA-13

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Las protestas por parte del rubro de transporte en diferentes regiones del país desde tempranas horas de este lunes, generó varias situaciones en el tráfico vehicular y uno de los más fuertes fue el de La Ceiba.

Desde temprano, se reportó el plantón en la carretera CA-13, a la altura del puente Danto, colocando los vehículos e impidiendo la circulación. Esto, como en otros lugares del país, solicitando y exigiendo una respuesta a las autoridades.

Las largas filas de automóviles, personas en sus motocicletas, no pudieron transitar por la carretera. Algunos de ellos se presentaron molestos, ya que se movilizaban hacia sus trabajos o con casos de emergencia.

Sin embargo, poco a poco, se acordó con la Policía Nacional habilitar un carril para que el trafico fuese disminuyendo. Algunos ciudadanos manifestaron que, era difícil, pero, era algo que se necesitaba en el país. Ya que, «si el pueblo no reacciona, no van a obtener respuestas».

“Esto lo genera el gobierno, porque son muchas las exigencias que han pedido los transportistas y no les han respondido. Es verdad que vamos a trabajar, pero la lucha es importante”, expresó uno de los ciudadanos que se encontraba esperando.

Pese a que se habilito un tramo, la fila de autos siguió hasta en horas de la tarde. Innumerable, ya que solo estaban permitiendo la circulación de 20 carros cada hora.

“Somos conscientes que al final del camino no le queremos hacer daño a esta economía, que está cada día más maltratada”, aclaró uno de los dirigentes.

Autoridades piden reunión virtual, transportistas la quieren presencial

Es importante señalar que, recién comenzadas estas protestas, la comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre Pyubani Williams, les dijo a los transportistas que llevarían a cabo una reunión virtual para plantear toda la situación.

En ese sentido, exigieron que detuvieran las protestas a nivel nacional, y llegar a un acuerdo. No obstante, cansados de tantas reuniones virtuales y aun así no recibir respuesta, los transportistas no estuvieron a favor.

Afirmaron que, las protestas continuarían hasta que pudieran realizar una reunión presencial. Lo anterior, para tener la oportunidad de firmar los acuerdos para constatar el compromiso por parte del IHTT.

