Karla Pavón «explota»: Le digo al señor Ebal Díaz «no hable del LNV sin saber»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La pandemia de COVID-19 trajo más consigo que solo afectación a la salud de miles de hondureños. Entre otras cosas, sacó cada vez más a relucir el deterioro en el sistema sanitario.

En ese proceso, se han vertido declaraciones polémicas en la palestra pública que señalan tanto a instituciones como a personas naturales. Este viernes, en declaraciones a un noticiero local, quien habló fue la doctora Karla Pavón, jefa de Vigilancia de la Secretaría de Salud.

Ella se desató y se refirió a diferentes temáticas, e incluso forjó polémica sacando a colación al Colegio Médico de Honduras (CMH) y hasta a los diputados. Consciente de todo lo que declaró, dejó entrever que habrá personas que se molestarán; no obstante, opinó que sus palabras no van contra la voluntad divina.

De igual interés: Salud retrasa promesa de fondos al Hospital Leonardo Martínez y culpa al BID

Problemas en el Laboratorio de Virología

En primera instancia, Pavón se refirió a los percances que se están produciendo en torno al Laboratorio Nacional de Virología (LNV) y que impiden el desarrollo óptimo de las funciones.

Cabe apuntar que la carencia de condiciones propicias está provocando un desfase en la evaluación de pruebas PCR para el diagnóstico de COVID-19. Hay una importante moratoria en los análisis; además, se dañaron 250 mil kits de extracción.

La galena aludió que hay problemas técnicos con dos máquinas, por lo que eso estaría dejando el retraso en el procesamiento de las muestras. «Le pido a las personas que compraron las pruebas que me traigan los kits para poder bajar la mora», solicitó.

Asimismo, aseguró que, si se tuviera un equipo en buen estado y todo el material para las pruebas, el laboratorio trabajaría el cien por ciento. «En el laboratorio hasta problemas con la energía eléctrica tenemos y por eso también se para la producción», lamentó.

En la contraparte, informó que recién recibieron una donación de material por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y es así que los microbiólogos proseguirán con la examinación de muestras.

De igual forma, aquejó que persiste la deserción en el puesto de jefe del LNV. Explicó que, si no se designa rápidamente alguien que ocupe la posición, ella se desgastará; dijo que se siente cansada, pero que Salud trabaja en el nombramiento de una persona.

Mensaje a sus detractores

Por otra parte, se dirigió a a todos aquellos críticos de su labor. Es allí donde mostró aún más su enojo y comenzó atizar contra personas puntuales. Sacó hasta el dato de su sueldo, para dar realce a su consideración de que personas que ganan más dinero hacen menos en estos momentos difíciles.

«Aquellos que sólo se dedican a criticar es porque no tienen nada que hacer, yo paso ocupada y dedicada a mi labor, que es atender a la población. Yo sólo ganó 29 mil 500 lempiras y los diputados que ganan más, ¿qué están haciendo para apoyar en esta pandemia?», cuestionó Pavón.

«Estoy molesta porque sólo saben echarle la culpa a Karla Pavón, pero los diputados, ¿qué están haciendo? Yo sí estoy trabajando. Los diputados hablan sin moral», enfatizó.

Seguido, también apuntó hacia el abogado Ebal Díaz, titular de la Secretaría de la Presidencia. Le pidió que no se exprese sobre temas que desconoce e incluso le invitó a visitar las instalaciones del LNV.

«No me importa si mañana me dicen quítese, pero le digo al señor Ebal Díaz que vaya al laboratorio y conozca la situación, pero si no conoce, que no hable sin saber», aseveró sin tapujos.

¿Influencia política?

Tampoco se salvó Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) de las controvertidas frases que lanzó Pavón. Incluso, la entrevistada señaló que hay intenciones políticas de por medio.

«En un periódico usted (Figueroa) dijo que quitaron a la exjefa de virología por poner a una política, pero discúlpeme, yo no estoy aquí por política», comenzó diciendo.

Y prosiguió: «Está haciendo política con las desgracias de este pueblo; acusa y ataca a los que no son de su partido». Encima, aclaró que ella es «cachureca», pero que no es partícipe de actos de corrupción.

Concluyó ese tema dejando claro que le indigna que la critiquen «sin conocimiento» y que además haya quienes traten de influenciar a la opinión popular a que piense que los que dirigen son negligentes. «Qué al pueblo no se le diga lo que se tiene que decir; Qué no digan que Karla Pavón no trabaja», clamó.

¿Quién tiene «los hilos» de la situación?

Igualmente, a la doctora se le consultó que quién es la persona que está dirigiendo el manejo de la pandemia en Honduras. Soslayó la pregunta y se limitó a decir que ella dirige el LNV y su superior es la titular de Salud, Alba Consuelo Flores.