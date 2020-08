Piqué da la cara: «Nadie es imprescindible, me ofrezco a irme»

PORTUGAL.- El defensa español del Barcelona, Gerard Piqué ha sido el primero en dar la cara luego de la eliminación del conjunto culé por marcador de 8-2 ante el Bayern Munich por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

El catalán sorprendió con sus declaraciones, pues mandó a reflexionar a toda la organización blaugrana:

«Partido horrible, sensación nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede competir así ir por Europa, no es la primera ni segunda ni tercera vez que nos pasa. Es muy duro y espero que sirva de algo», comenzó diciendo el jugador español.

¿Piqué le dice adiós al Barcelona?

En cuento al equipo, el campeón del mundo con España fijó su critica a la necesidad de cambios en el equipo español en la estructura y durante su meditación ofreció su salida del equipo.

Para Piqué es importante darle continuidad a la «nueva sangre», argumentado que de momento, es lo mejor para todos:

«A reflexionar todos, el club necesita cambios, no hablo de entrenador, ni jugadores, no quiero señalar a nadie, estructuralmente necesita cambios de todo tipo, porque no es la primera vez».

«Nadie es imprescindible, me ofrezco a irme, si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica soy el primero en irme, en dejarlo, porque creo que hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el club, que es lo más importante».

¿Será el adiós del defensor español del Barcelona?

