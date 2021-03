Curiosas| Ronaldo Nazário pide perdón por su corte de pelo

Curiosas. El icónico triángulo de pelo con el que Ronaldo Nazário da Lima se consagró campeón del mundo, muchos no lo recuerdan, pero el legendario delantero brasileño no arrancó Corea-Japón 2002 con ese look. Se lo hizo en plena competencia y la intención era que la prensa no hablara de la molestia física que tuvo antes de la semifinal contra Turquía.

R9 vivió la mejor noche de su vida deportiva con ese corte (el triunfo ante Alemania en la final). Sin embargo, no tiene reparo en admitir que, en cuanto a estilo se refiere, hizo una elección horrible. El ahora dueño del Real Valladolid aprovechó la entrevista que le hizo Sports Illustrated para disculparse con todas las madres que vieron a sus hijos cortarse el pelo de esa manera.

RONALDO: “MI CORTE DE PELO EN 2002 FUE HORRIBLE”

“Fue horrible (el corte de pelo de 2002). Me disculpo con todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte (…) Cuando me lo hice, vi a mis compañeros y les pregunté: ‘¿Les gusta?’. Dijeron: ‘¡No, es horrible! ¡Córtatelo!’. Pero los periodistas vieron mi corte de pelo y se olvidaron de la lesión”.

Lea también: CURIOSAS| ¿Por qué son 11 jugadores en un equipo de fútbol?

El fenómeno

El problema físico no impidió que el entonces jugador del Inter disputara las semis y, posteriormente, la final. El desenlace es conocido por todos. Con R9 como máxima figura, Brasil se estableció como el único pentacampeón mundial.

Ronaldo Nazário registró 15 goles y 4 asistencias en 19 partidos de Copas del Mundo. Fue dos veces campeón del mundo, ganó el Balón de Oro del torneo (Francia 1998) y ganó la Bota de Oro del certamen (Corea-Japón 2002). El único fenómeno.

El fenómeno es el futbolista más joven que ha ganado el Balón de Oro. En 1997, con apenas 21 años, se sentó en el trono del fútbol mundial.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0