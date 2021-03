Emiten orden de captura contra María Luisa Borjas, diputada de LIBRE

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una orden de captura fue emitida este lunes contra María Luisa Borjas, lideresa y diputada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), confirmó Carlos Jiménez, su representante legal.

Fue un Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa que libró el mandato. El mismo responde a una querella que interpuso contra la congresista un banquero capitalino, apuntó Jiménez.

No obstante, el jurista dijo que desconoce la ordenanza de capturada contra su defendida. Alegó que la sentencia todavía no tiene firmeza, ya que existen recursos en el proceso legal que aún no han sido resueltos en la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Penal.

De igual interés: María Luisa Borjas se declara coordinadora de LIBRE; «Mel» dice que actas lo apoyan

Además, el jurista dejó entrever que la acción contra la excomisionada de la Policía Nacional procede a su postura sobre temas controversiales y que involucran a funcionarios.

«Vemos que el perfil de María Luisa Borjas ha estado presente con sus constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos e irregularidades en la Policía como en otras instituciones del Estado de Honduras», expresó.

Por el mismo lado, apuntó que Borjas denunció irregularidades presentadas en las elecciones primarias, que se desarrollaron el 14 de marzo.

Correría peligro

Jiménez calificó como algo «terrible» lo que podría ocurrir, y aseguró, a su vez, que se trataría de un delito «de bagatela», es decir, de poco o ningún perfil.

Incluso, el profesional del Derecho advirtió que su representada podría tener el riesgo de tener la misma vivencia que David Romero Ellner, el director de Radio Globo que estuvo preso y falleció por COVID-19.

El abogado es parte del bufete jurídico «Justicia Para los Pueblos«. Ese despacho anunció a través de redes sociales que sostendrá una conferencia de prensa sobre lo que acontece con Borjas. Anunciaron que será este martes a las 11 de mañana.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0