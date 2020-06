Juez aprueba retraso de sentencia para «Tony» Hernández; será en septiembre

Para el 16 de septiembre de este año se reprogramó la lectura de sentencia del exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, según lo aprobó el juez Kevin Castel tras recibir una carta de la defensa del hondureño solicitando más tiempo para establecer mejor comunicación con su defendido.

De acuerdo a la información que compartió un periodista internacional en su cuenta de Twitter @innercitypress, la sentencia del también hermano del presidente de Honduras, ahora será el próximo 16 de septiembre.

«Justicia retasada o negada», cuestionó el profesional de la comunicación.

JUSTICE DELAYED OR DENIED? In SDNY Now It's September 16 For Honduras President JOH's Brother Tony Hernandez' Sentencing For Narco-Trafficking, Inpunity Like UNSG @AntonioGuterres Who Supports JOH Incl Bragging of 85,000 COVID Tests, Stolen https://t.co/vR6aa39kvV pic.twitter.com/llwvoX7ZbO

