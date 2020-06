¡De nuevo! Defensa de «Tony» Hernández pide retrasar lectura de sentencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La defensa de Juan Antonio «Tony« Hernández pidió nuevamente retrasar la audiencia donde se dará lectura a la sentencia final contra el ex parlamentario nacionalista, juicio que estaba previsto para el próximo 29 de junio.

De acuerdo a un medio independiente, Peter E. Brill, abogado de «Tony» Hernández, a través de una carta justificó que su solicitud de cambio de fecha se debe a que no se ha podido reunir formalmente con su defendido.

Lo anterior, debido a que «es extremadamente difícil construir una relación con un cliente al que nunca he conocido. Aún más cuando tengo que usar un intérprete», argumentó. La falta de comunicación le impide completar una presentación de sentencia apropiada.

«Desde nuestra última discusión he tenido un acceso extremadamente limitado a mi cliente. No ha habido visitas en persona, solo la capacidad de hablar por teléfono durante cortos períodos de tiempo en circunstancias no ideales», señala uno de los párrafos del escrito que envió Brill al juez Kevin Castel.

Por lo anterior, el togado aseguró en su documento que la Fiscalía está al tanto de un aplazamiento de un mes en este momento.

«No preveo que un aplazamiento de un mes sea suficiente. Sin embargo, según la fiscal Amanda Houle acepta revisar el tema en julio una vez que sepamos dónde están las cosas. Como tal, solicito respetuosamente que este asunto se suspenda hasta el 6 o 7 de julio de 2020 o un momento posterior que sea conveniente para el Tribunal de Justicia», finaliza la carta que remitió el representante legal de «Tony» Hernández.

«Tony» Hernández, narcotraficante «a gran escala»

Como se recordará, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un documento oficial, calificó al hondureño como «un narcotraficante a gran escala».

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), «Tony» envió toneladas de droga a su país. Al también hermano del presidente de Honduras, lo detuvieron un 23 de noviembre de 2018, en un aeropuerto de Miami.

Fue en esa fecha que el futuro de «Tony» se tornó incierto. Ese mismo día, el agente Sandalio Gonzáles de la DEA, interrogó al exdiputado nacionalista.

Sin embargo, fue hasta en octubre de 2019 que trascendió lo declarado por Hernández en ese interrogatorio. Cabe destacar que «Tony» decidió rendir una declaración sin la presencia de su abogado.

Dichas declaraciones fueron utilizadas en su contra en el juicio que se desarrolló durante dos semanas en Nueva York. El jurado lo declaró culpable.

El hondureño es culpable de cuatro delitos: uno por rendir testimonio falso a un agente federal y tres más relacionados al tráfico ilegal de armas y drogas hacia Estados Unidos.

