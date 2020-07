José Castañeda: Urge reapertura, pero de forma inteligente y desde el agro

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de las Pymes, José Castañeda, manifestó en comunicación con Diario TIEMPO Digital, que urge la reapertura económica, pero que se debe de hacer desde el sector del agro.

Indicó que la reapertura debe de ser inteligente y «no como la hicieron la primera vez, con las comidas rápidas y los centros comerciales».

A criterio de Castañeda, la reapertura se debe de hacer desde el sector agrícola, pues, este es el encargado de la producción de alimentos «que es lo más urgente. Es lo que más necesitamos».

Dijo que este proceso no se tiene que realizar desde la ciudad, de los centros comerciales, ni las comidas rápidas. Comentó que el sector de comidas rápidas y de los centros comerciales ha metido presión, «pues ellos financian las campañas».

Volvió a recalcar que la reapertura tiene que hacerse de forma inteligente y disciplinada, desde el sector agrícola hasta llegar a las Pymes de la ciudad.

Seguidamente, lamentó que «esta gente no hizo caso. Desde el 16 marzo tuvieron que hacer eso y no lo hicieron».

Explicó que ellos sugieren que se haga desde el sector agrícola porque este es el encargado de producir los alimentos. A su vez, porque «allí existe el distanciamiento social, no están pegados como en las oficinas de la capital».

Comentó que la gente «ya tiene hambre» y que muchos ya andan en la calle. Adujo que eso es producto de «las malas decisiones tomadas por presiones de la gente que financia las campañas».

También, Castañeda es del criterio que toda la población debe de contribuir de forma responsable siguiendo los protocolos de bioseguridad. Pero, indicó que debe ser la empresa la que provea los insumos.

Asimismo, sostuvo que el gobierno tiene que trabajar de la mano con la empresa privada en un orden lógico desde la necesidad más básica.

En referencia a la Mesa Multisectorial, dijo que lo que se necesita es un «buen gerente», no una mesa multisectorial. Sobre esta, agregó que cada quien «jala agua para su molino».

«En las mesas multisectoriales cada representante está tratando de hacer que la balanza se haga hacía su lado, hacia su gremio, hacia su rubro», afirmó. La única forma de evitar ese escenario es siendo «inteligente de verdad», expresó.

Manifestó que la situación que vive el país ya no es de partidos políticos, ni de ideologías «si no te mata el COVID-19, te mata el hambre».

Situación de las Pymes es grave afirma Castañeda

En relación a la situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (Pymes), dijo que la situación era «grave»; y que más del 50% de las Pymes no podrán reabrir.

«Si seguimos cerrados iremos a más porcentajes hasta que el 100% no pueda abrir. El Pyme que es el pequeño y mediano no puede pagar renta sin recibir ingresos, ni puede pagar impuestos, ni planillas pues son empresas que no tienen reservas y que no pueden aguantar medio año sin trabajar», explicó.

