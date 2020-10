SAN PEDRO SULA.- La Jornada 4 del Torneo Apertura 2020-2021 se disputará este miércoles e iniciará con uno de los clásicos más llamativos del fútbol hondureño: Marathón vs. Real España.

El encuentro está previsto jugarse en punto de las 3:00 P.M. en el estadio Yankel Rosenthal.

¿Cómo llegan Marathón y Real España?

Marathón llega a este clásico con la obligación de imponerse en casa; el inicio del torneo ha sido bien irregular para los dirigidos por Héctor Vargas con un empate, una derrota y un triunfo.

Sin embargo, este encuentro no es un partido cualquiera, se juega el prestigio y el respeto de la ciudad industrial.

Por su parte, Real España quiere romper la hegemonía en el Yankel Rosenthal, pues los aurinegros tiene alrededor de tres años de no coronar una victoria en el templo esmeralda.

La serie total entre ambos en estadio Yankel Rosenthal dicta 11 triunfos verdes, 7 empates y apenas 4 derrotas, una paternidad férrea en territorio del Marathón.

Ramiro Martínez si dejó claro que en esta ocasión, ambos conjuntos llegan con igualdad de condiciones, todo puede pasar en el clásico.

¿Quién transmitirá el duelo entre Marathón y Real España? El Clásico Sampedrano correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2020-2021 se transmitirá por los canales de TDTV+. Por Radio y a nivel nacional se podrá sintonizar por la frecuencia de Radio América.

¿Quién pitará el Marathón vs. Real España?

La Comisión Nacional de Árbitraje designó para este encuentro a colegiado central a Raúl Castro, como Línea 1 Christian Ramírez y Línea 2 Luis Paz; complementan Armando Castro como 4to árbitro y José Alberto Cálix como Asesor.

Así los demás partidos de la jornada de este miércoles

Lobos vs. Real de Minas

Con muchas bajas, los Lobos de la UPNFM reciben en punto de las 7:00 PM y en el estadio Nacional a un Real de Minas invicto, pero falto de gol, en un juego crucial de ambos, ya que quieren meterse en la liguilla por el título; pero para ello este tipo de partidos deben ganarlos a como dé lugar.

Los universitarios tienen gol, pero son muy endebles atrás, eso lo debe solucionar con urgencia el doctor Salomón Nazar, para no repetir el pésimo Clausura donde al término del mismo fueron últimos.

Los danlidenses si encontraran el gol podrían sumar su primer triunfo en el Nacional ante la UPNFM, lo que sería un hecho histórico importante.

¿Quién transmitirá el duelo entre Lobos y Mineros? El encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2020-2021 se transmitirá por los canales de Tigo Sports. Por Radio y a nivel nacional se podrá sintonizar por la frecuencia de Radio América.

¿Quién pitará el UPNFM vs. Real de Minas?

La Comisión Nacional de Árbitraje designó para este encuentro a colegiado central a Alex Morazán, como Línea 1 Óscar Cruz y Línea 2 Dennis Reyes; complementan Darwin Gómez como 4to árbitro y Gustavo Rivera como Asesor.

Vida vs Real Sociedad

Es un duelo de dos equipos que no caminan bien en el Apertura, el Vida no gana en tres fechas pero solo tiene un derrota, la cual fue contra el Marathón en la J #3, juega bien, pero no tiene buena definición.

Y el Real Sociedad mejoró de visita ante Motagua, pero no tiene equilibrio y hoy que visitan el estadio Municipal en punto de las 5:15 P.M. en La Ceiba, tienen la obligación de mejorar en todo sentido.

En torneos tan cortos los técnicos comienzan a sentirse nerviosos, máxime si suman otra derrota, aunque ambos piensan en ganar esta noche, solo uno puede hacerlo.

¿Quién transmitirá el duelo entre Cocoteros y Aceiteros? El encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2020-2021 se transmitirá por los canales de TDTV+ luego del Marathón vs Real España. Por Radio y a nivel nacional se podrá sintonizar por la frecuencia de Radio América.

¿Quién pitará el Vida vs. Real Sociedad?

La Comisión Nacional de Árbitraje designó para este encuentro a colegiado central a Selvin Brown, como Línea 1 Francisco Paz y Línea 2 Shirley Perello; complementan Jonfy Vallecio como 4to árbitro y Epafrodito Martínez como Asesor.