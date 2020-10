Jonatán, Axel y Antonio, tres luces de esperanza en medio de la pandemia en el HMCR

CORTÉS, HONDURAS. Personal médico y de enfermería del Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR) atendió ayer el primer parto de trillizos en lo que va del año en dicho centro asistencial.

El hecho viene a ser como una luz de esperanza en medio de la crisis sanitaria en medio de la pandemia del Covid-19, pues el Hospital Mario Rivas es uno de los que más decesos registra a nivel nacional.

Según la información difundida por el HMCR, se trata de tres hermosos varones, que nacieron sin complicaciones y se encuentran estables.

Los papás de los recién nacidos son originarios de Santa Bárbara, pero en la actualidad residen en la colonia Guillén en la ciudad de San Pedro Sula.

El personal del área de emergencia de maternidad se mostró entusiasta por haber recibido entre sus manos a estos recién nacidos que llegaron sin ninguna complicación.

La madre de los pequeñitos, manifestó que “me siento feliz por haber dado a luz a tres hermosos varones». A su vez, dijo que se llamarán Jonatán Zariel, Axel Zaid y Antonio Zaed Reyes Castejón.

Datos de los trillizos

El primer bebe nació a las 5:57 AM con un peso de 1,980 gramos, talla 43. El segundo a las 5:58 AM con un peso de 1,960 gramos, talla 43. Y el tercer bebé a las 6:00 AM con un peso de 2,580 gramos y talla 46.

Los especialistas del centro asistencial detallaron que el estado de salud tanto de la madre como de sus hijos es perfecto. Sin embargo permanecerán bajo observación médica mientras reciben su alta médica.

