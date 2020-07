Johnny Depp confiesa que le dio marihuana a su hija a los 13 años

Johnny Depp no deja de despertar polémica: terminó el primer encuentro del actor con su exmujer, Amber Heard, en los juzgados de Londres, en el marco de la demanda por difamación que él ha interpuesto contra el periódico The Sun.

El juicio se llevó a cabo el pasado martes con un sinfín de acusaciones cruzadas y la salida a la luz de varios episodios desconocidos; esos fueron tanto de los años que pasaron casados como de sus respectivas vidas privadas.

Uno de los más impactantes incluye a la hija mayor que el actor tiene con su ex Vanessa Paradis, a quien ha confesado que le dio marihuana de buena calidad.

Lo dijo mientras era interrogado por el abogado del tabloide británico, al que ha llevado ante la justicia por un artículo de 2018 en el que se le presentaba como un maltratador.

¿Por qué lo hizo?

«Le dije: Mira, cariño, si estás en una fiesta y alguien te da un porro, cógelo y pásaselo a la siguiente persona. Por favor, no experimentes nunca con drogas junto a personas que no conoces», reveló Johnny Depp

Según su declaración, recogida por el periódico Evening Standard, la joven Lily-Rose , que por aquel entonces tenía 13 años, le confesó que le habían ofrecido un cigarrillo de marihuana durante una fiesta y no había sabido muy bien.

«No quiero que tu primera experiencia sea con gente que no conoces, tomando una sustancia que no sabes realmente lo que es y en la que no puedes confiar», le explicó la celebridad a su primogénita.

En opinión de la estrella de Hollywood, en aquella ocasión se comportó como un padre responsable que velaba por la seguridad de su hija y trataba de establecer además un diálogo sincero, en el que Lily sintiera que podía recurrir a él en cualquier circunstancia.

