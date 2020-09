JOH: «Responsable de no pagar a personal en SPS, no recibirá su sueldo»

TELA, ATLÁNTIDA. El presidente Juan Orlando Hernández en una visita a Tela, Atlántida, para equipar un triaje, aprovechó para hablar del problema que presenta el personal de salud del centro de Expocentro.

En cuanto al tema, el mandatario indicó que, hay que resolverle al personal del centro de triaje que funciona en Expocentro de San Pedro Sula. A ellos les deben tres meses de salario.

En ese sentido, hizo un llamado a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, al Canciller Lisandro Rosales, y al ministro de Finanzas, Marco Midence, diciendo: “Allá esta un centro de triaje en Expocentro que no me le han pagado a la gente desde hace tres meses”.

Asimismo, señaló que, le dijo al ministro de Finanzas que al responsable por no pagarle al personal de primera línea, que “no le paguen a ese funcionario”.

Lea también: Juan Orlando Hernández asistirá a la toma de posesión de Luis Abinader

Debe ser prioridad el pago al personal, según JOH

El mandatario agregó: “Porque si no, yo se que todos estamos preocupados por una serie de temas, pero la gente también tiene que comer y tienen una situación difícil que enfrentar en el día a día”.

“Esa debe ser una prioridad y no me lo tomen a mal, pero no hay otra manera. Si siente lo que al otro le pasa, allí se va a poner en sus zapatos al no recibir una paga”, expresó el presidente.

El mandatario pidió disculpas por hacer el llamado públicamente, pero aseguró que “de todas maneras hay que resolverle a la gente, y para eso estamos aquí”.

Es necesario mencionar que el presidente Juan Hernández se encontraba en Tela, con la primera dama Ana García de Hernández, habilitando tres salas para atender pacientes COVID-19.

En base a ello, este centro pasa de tener 23 camas a contar con 35, elevándose a 52% de su capacidad. En ese sentido, dijeron que en los primeros días habilitarían 20 más, para hacer un total de 55 camas. Tanto para atención de pacientes moderados como graves.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn