Unidad estabilizadora de Expocentro abandonada: Salud culpa a Copeco y Sinager

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La Unidad Estabilizadora ubicada en Expocentro se encuentra en total abandono, sus luces apagadas, y sin ningún personal de salud o pacientes.

En ese sentido, después de la inversión que hicieron de alrededor de L.8 millones, no se ve reflejada. La denuncia fue presentada al medio EDN TV HN, quienes se movilizaron para constatar la veracidad de la información.

Es por ello que Diario Tiempo Digital, contactó a Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud, quien manifestó desconocer completamente porque la Unidad Estabilizadora se encuentra incompleta y abandonada.

La funcionaria señaló de este problema a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) ya que ellos, serían los encargados del equipamiento. Asimismo, del arrendamiento de las salas y todo lo que se encuentra en el edificio.

No obstante, no se han hecho presentes a las instalaciones, para continuar con el proceso, y habilitar de una vez por todas la unidad.

“Yo no puedo meter presión, mientras no resuelva los problemas en los triajes, esas camas que se encuentran ahí, me tienen sin cuidado”, reveló Villatoro.

Por lo anterior, la doctora Lesbia Villatoro no quiso profundizar mas en ello. Creó la confusión, ya que, sostuvo, que ellos como responsables en el área de Salud, solo prestan esos servicios y su base son los triajes.

Además, indicó que «no es solo habilitar salas. El salón tiene una logística compleja, insumos, equipos de protección personal, una sala habilitada con todos los medios, tanto materiales como humanos. Lo que hay ahí son camas, nada más».

En ese caso ¿Como están los triajes?

Lesbia Villatoro, manifestó que no tienen problemas con insumos, como hisopos y otros medios. Entonces la interrogante que no pudo responder es, que les impide habilitar esta Unidad Estabilizadora en Expocentro.

