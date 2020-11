Iota| Reportan el desaparecimiento de tres rescatistas en evacuaciones de La Mosquitia

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Recientemente reportaron que en un naufragio de dos lanchas, tres personas desaparecieron, debido a evacuaciones suscitadas en La Mosquitia.

La información fue compartida por el líder comunitario misquito Modesto Morales. Según los reportes él informó que dos lanchas, que hacían evacuaciones, naufragaron mientras intentaban dar rescate a personas afectadas por el huracán Iota.

Hasta el momento se sabe que el alto oleaje en la zona, debido a las lluvias suscitadas por el fenómeno climático Iota, produjo que los sujetos desaparecieran. Lo anterior, de acuerdo con lo divulgado por personas de la zona.

Asimismo, cabe destacar que hasta el momento la noticia no ha sido reportada por autoridades oficiales. No obstante, cabe destacar que la Policía Nacional más temprano reportó con un vídeo que el departamento de Gracias a Dios estaba siendo atacado por fuertes ráfagas de vientos, y también por lluvias. Lo anterior, a pesar de que Iota aún no toca tierra.

Huracán Iota

Según el Centro Nacional de Huracanes (NCH), en un informe brindado, se espera que Iota siga siendo un huracán catastrófico de categoría 5. Eso cuando se acerque a la costa de Nicaragua esta noche.

Asimismo, visualizan que habrá vientos extremos y una marejada ciclónica potencialmente mortal, a lo largo de partes de la costa del noreste de Nicaragua, donde está vigente una advertencia de huracán.

Hasta el jueves, las fuertes lluvias de Iota probablemente provocarán inundaciones repentinas e inundaciones de ríos que amenazan la vida en partes de América Central.

Copeco

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en un reporte brindado sostuvo que, Iota entraría a suelo nicaragüense en horas de la noche de hoy lunes, y se desplazaría por la zona norte de Nicaragua. También se espera que continúe con su rápido fortalecimiento en las próximas horas, antes de tocar tierra en la costa noreste de Nicaragua.