«Influencer» de Chicago: «¡Los hondureños no son violentos!»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de la red social Tik Tok, el influencer de Chicago, Isaac Dice, aseguró que los hondureños no son violentos como suelen pensar y comentar muchas personas.

«Escucho a muchos decir que la gente de Honduras es violenta y mala, pero están locos», indicó el reconocido influencer.

Además, en el video que colgó en su cuenta de la red social en mención, dijo que «es cierto que tienen problemas, pero eso no los hace violentos«. De la misma forma, aseguró que si fueran malos, «todos los hondureños fueran delincuentes».

Añadió que si fueran «delincuentes» no hubieran restaurantes, autobuses, ni nada. Seguidamente, sostuvo que él odia cuando algunos estadounidenses dicen que Honduras es un país violento.

«Estados Unidos tiene violencia, tiene muchas armas, así que no digas eso», añadió el joven influencer.

«Comida violenta»

En otro video agregó que «los hondureños son violentos con su comida«. Además, manifestó que él pensó que lo de «baleadas solo era una coincidencia«.

«Luego yo me enteré de macheteadas, entonces yo no entiendo lo que pasa en Honduras con la comida. Macheteadas, baleadas, no se, hay puñaladas también«, indicó el joven que se ha dedicado a hablar de forma positiva del país, en varios de sus videos.

En otra ocasión, el influencer manifestó su deseo de que más hondureños lleguen a Estados Unidos. Asimismo, reconoció que hay muchos problemas migratorios en las fronteras.

Agregó que «buena gente tiene que irse de Honduras y entiendo eso. Algo que se, es que me encanta la comida de Honduras». El joven recalcó que le gusta la gastronomía y que quiere ver a más hondureños en Chicago.

El influencer identificado como Isaac Dice, en Tik Tok se describe como un amante de la cultura latinoamericana. Igualmente, en su cuenta de Instagram publica fotografías de su vida diaria, y muestra su posición contra la violación a los derechos humanos de las minorías en EEUU.

Actualmente cuenta con un poco más de 3,800 seguidores en su página de Instagram, mientas que en Tik Tok, tiene con más de 84 mil seguidores. Isaac también se dedica al dibujo y en la plataforma Youtube, muestra parte de su arte.

