Incendio consume tres viviendas en Roatán; una pertenecía a señora de 81 años

HONDURAS. Un pavoroso incendio consumió tres viviendas y amenazaba otras cercanas ubicadas en la zona de Spanish Town de Roatán, Islas de la Bahía, y una de ellas, pertenecía a una anciana de 81 años.

El siniestro comenzó a eso de las 7 de la noche de ayer, lunes. La información preliminar dejó saber que las pérdidas eran materiales fueron grandes, pues las familias quedaron sin nada tras el incendio.

Lea también: Vídeo muestra que un niño inició el incendio que destruyó mercado de Choluteca

Al momento de recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos de Roatán se movilizó rápidamente a la zona, donde inmediatamente comenzaron las labores de extinción, sin embargo, constataron que las llamas ya habían tomado parte de tres residencias.

De igual forma, las autoridades reportaron que no hubo personas heridas, ni fallecidos. Por otro lado, se reveló que una de las casas pertenecía a una anciana, de nombre doña Romelia, quien tiene 81 años de edad.

En la casa estaba el hijo de la señora, quien declaró que él estaba quemando algunos papeles, pues en la zona había muchos zancudos, cuando repentinamente la brisa se llevó las hojas.

Mientras tanto, los bomberos evitaron que el incendio se propagara a las viviendas cercanas de donde se originó el siniestro. Asimismo, para la madrugada, lograron sofocar del todo las llamas. Por tanto, también procedieron a investigar la zona, para determinar del todo la causa que ocasionó el incidente.

Niño confiesa incendio en mercado de Choluteca

Un menor de edad habría provocado el incendio de nueve puestos en el mercado Inmaculada Concepción de la ciudad de Choluteca, el pasado 14 de febrero del 2021.

A través de un vídeo que circuló en redes sociales, el niño confesó que una persona le pagó 50 lempiras para que provocara el siniestro. «Él me dio los fósforos, él los compró y me dijo que quemara ahí. Me dio 50 pesos, me dijo que quemara los puestos», pronunció el infante.

