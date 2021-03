Ronald Koeman: «Bartomeu era una persona excepcional»

ESPAÑA.- El director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, ha opinado acerca del caso Barcagate que desembocó en el arresto provisional de varios miembros de la junta directiva que lo colocó como entrenador del equipo catalán.

En una rueda de prensa de la previa del juego de vuelta entre Barcelona vs Sevilla por las Semifinales de la Copa del Rey, Koeman, expuso que el ex presidente Josep Maria Bartomeu «era una persona excepcional».

«Conozco bien a Bartomeu y también a Óscar Grau (el director general también detenido). Me sabe muy mal por ellos, tuve momentos importantes con ellos. Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional», declaró Koeman.

«Hay que esperar a lo que puede pasar, yo no estuve allí. Pero nosotros nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo y remontar el partido de mañana», prosiguió.

Koeman: «Conozco bien a Bartomeu y Grau. Me sabe muy mal por ellos» pic.twitter.com/74vZ6HNB1y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 2, 2021

El estratega holandés también se refirió al hecho de las elecciones del nuevo presidente del club y reafirmó que no le preocupa que aparezcan nombres para ocupar su cargo la próxima temporada.

«Sabemos que hay debates y han salido nombres. Esto no me preocupa ni mucho menos. Hay que esperar quién viene de presidente y su plan. Y, si yo no veo futuro, vamos a tener problemas, porque tengo un año más de contrato», finalizó.

