IHSS de El Progreso, Yoro: ¡No tienen pruebas PCR! Solo trabajan con rápidas

YORO, HONDURAS. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en El Progreso, Yoro, se ha dado a conocer que no cuentan con insumos y pruebas PCR para realizarle a los pacientes.

En ese sentido, para hoy jueves, en el centro asistencial, la cantidad de personas que se encontraban eran pocas, sin embargo, muchas de ellas manifestaron que en el IHSS no habían pruebas PCR.

Es por ello, que solamente estaban haciendo la prueba rápida para COVID-19, lo que, para muchos, es algo inaceptable, ya que les solicitan para reincorporarse a sus trabajos, que se realicen el hisopado.

Algo asombroso, ya que, al no llegar tantos pacientes, deberían de contar con más insumos y más pruebas PCR, pero, no es así, y solo están trabajando con las rápidas. ¿Esa será una causa también para la afluencia de personas?

Al no tener las pruebas PCR, y la desconfianza de las personas ante la rápida, no llegan al centro asistencial, al no contar con insumos, tampoco se movilizan para ser atendidos.

Lea también: ¡Al fin! inauguran el primer centro de triaje en El Progreso, Yoro

Declaraciones de pacientes

Una de las personas que se encontraba esperando para que le brindaran atención en el IHSS, manifestó que existen comentarios bastante negativos, inclusive cuestionando ¿Dónde están las pruebas PCR que se dañaron?

Otras de las denuncias presentadas, es que la mayoría de las personas llegan a realizarse la prueba PCR para regresar a su trabajo, por lo que el resultado debe ser negativo.

Pero, al contrario, aunque la prueba rápida les aparezca positiva, siempre los reincorporan a sus labores, lo cual no es correcto. Ya que, al tener una prueba rápida positiva, y si se quiere conocer un diagnóstico exacto, siempre es necesaria la prueba del hisopado. Pero, en el IHSS de El Progreso Yoro, no cuentan con ellas. Lo que dificulta y agrava la situación.

Si estas personas tienen el virus positivo, y regresan a sus empleos, pueden contagiar a más personas, incrementando los casos de COVID-19.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.