Houston: Hondureña lucha por su vida hace 4 meses a causa del COVID-19

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS. «Solo le pido a mi Dios que me la regrese», esa es la súplica de una madre hondureña que teme por la vida de su hija, quien está hospitalizada desde hace cuatro meses debido al COVID-19.

Originaria de San Jorge, Cortés, la joven Astrid Zepeda, de 18 años, permanece desde hace cuatro meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Houston; luego de que, se le diagnosticara con el mortal virus.

La progenitora explicó que su hija confirmó que había adquirido la enfermedad el pasado 11 de marzo. «Ella me habló por teléfono que no aguantaba, no podía respirar, estaba llorando. Entonces, yo me vine del trabajo y me la llevé para el hospital».

Agregando que, la salud de Astrid empeoró ya que se encontraba en el séptimo mes de embarazo de su segunda hija. «Entonces la bebé nació prematura y se la sacaron por cesárea», indicó.

Desde entonces, la abuela, cuida de las dos hermanitas; una de dos años y la bebé que ya cumplió tres meses de haber llegado al mundo.

«Solo le pido a mi Dios que me la regrese, que haga un milagro en ella, solo él me la puede sacar de ahí».

Asimismo, la señora afirmó que la recién nacida está en buenas condiciones de salud; sin embargo, madre e hija, no han podido conocerse todavía. «Me da una tristeza verla tan chiquita y no sabe el amor de su madre», expresó entre lágrimas.

La joven hondureña permanece consciente

Según relató la progenitora, Astrid sigue teniendo consciencia de lo que sucede a su alrededor. No obstante, necesita de la ayuda de una máquina para poder respirar.

En consecuencia, los médicos le dan muy pocas esperanzas de vida. «Muy duro todo esto. Yo nunca pensé que mi hija estuviera en una camilla, me hace mucha falta. No es fácil estar con estas dos niñas aquí», externó la señora.

Cabe resaltar que, debido a la situación de salud que enfrenta su hija, la abuela perdió su trabajo. Por lo que, se habilitó una cuenta bancaria en GoFundMe para ayudar a la familia.

