Dr Maradiaga: Los buses son «espacios cerrados altamente contaminados»

REDACCIÓN. El doctor hondureño Ramón Yefrin Maradiaga viralizó un mensaje en perfiles de algunas redes sociales, debido a sus consejos y advertencias al usar el transporte público en Honduras.

El mensaje que comparten con su nombre es el siguiente: «Si ocupa subir a un bus: use mascarilla siempre (no de válvula), lleve careta, NO se toque la cara, NO se quite mascarilla».

Además, el mensaje expresa que se debe «guardar distancia (al menos haga intento)». Asimismo recomienda que se «ore todo el camino, lleve dinero exacto, al bajar ponga gel en manos, brazos, y si llega a su casa quítese la ropa y báñese».

El contenido del mensaje del doctor Maradiaga también aborda lo siguiente: «Son espacios cerrados altamente CONTAMINADOS. Uno solo que no lleve mascarilla o use una de válvula INFECTARÁ a muchos».

Sostiene, además, en el mensaje: «Ni al gobierno, ni a los dueños del transporte les interesa la salud del pueblo. NO HAY HOSPITALES, NO HAY MEDICAMENTOS, NO HAY PERSONAL».

Perfil de Facebook del doctor Maradiaga

Por otro lado, en otro de sus mensajes en mencionada red social manifiesta que en la «reapertura no inteligente» la gente anda en las calles como si nada.

También sostiene que van a fiestas, salen a comer, van a reuniones. Y luego advierte lo siguiente: «Sigan así, se les espera en hospitales. Es cierto, no hay hospitales nuevos, solo carpas con sillas».

«Al escuchar fiestas en dos casas cercanas, que 911 ni contesta para reportar, carros llenos de gente en la calle, me pregunto si vale la pena tanto sacrificio, aislamiento, la pérdida de muchos colegas, amigos y colegas enfermos». agregó.

Justo al final, el Dr. Maradiaga exhortó a la ciudadanía a cuidarse por sí misma, para que, en caso de una segunda oleada de casos de Covid-19, los médicos que atienden a los hospitales no sean superados por la cantidad de pacientes.

«Para exigir al personal de salud, la población primero debe de cumplir, la pandemia no ha terminado, aún falta camino por recorrer», cerró.

