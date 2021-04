«Mi miedo es que no me den a mis niños»: hondureña pide reunirse con sus hijos en EEUU

REDACCIÓN. «Mi mayor miedo es que no me entreguen a mis niños», dice angustiada la madre hondureña Ruth, ya que sus hijos se encuentran en un sistema saturado por miles de niños no acompañados, que están bajo custodia del gobierno de Estados Unidos.

Recientemente, le notificaron la «larga pesadilla» a la que se tendrá que enfrentar antes de poder reunirse con los menores, de 14, 10 y 9 años. Ella teme que puedan surgir problemas que imposibiliten hacer realidad el deseo de reunirse de nuevo con ellos.

En una entrevista con el medio internacional EFE, Ruth pidió que no se revelará su apellido por cuestiones de seguridad, y dijo cuenta las horas para poder reencontrarse con sus hijos Denis, Jeremy, y Esther.

Sin saber dónde están

“En todo el camino les insistí, grábense mi número de teléfono, y ellos se lo aprendieron, incluso mi hermanita”, insiste la migrante, de 37 años.

Ni los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), ni los hijos de Ruth, se comunicaron con ella para decirle en qué lugar de la frontera de Texas se encontraban.

Este miércoles, Ruth logró hablar con una agente de CBP, que le dijo que estaban lidiando con miles de niños, y que lo único que le podía decir era que los tres menores estaban bajo custodia de las autoridades fronterizas.

“El sistema es increíblemente complicado, si no se tienen las herramientas adecuadas. Es una tarea muy difícil encontrar a los menores”, explica a Efe la abogada especializada en inmigración, Frances Arroyo, quién ayudó a Ruth a dar los primeros pasos para hallar a sus hijos.

La jurista advierte que la abrumadora llegada de niños no acompañados y de inmigrantes a la frontera, sumado a la complejidad y la desorganización del sistema, la poca información e incluso las políticas de la administración del expresidente Donald Trump, están creando un atasco que puede terminar perjudicando a los menores.

Este jueves el Gobierno informó que en marzo había interceptado en la frontera, a una cifra récord de menores de edad no acompañados por alguno de sus padres o custodio legal.

Son 18.890 menores hallados el mes pasado, el doble que en febrero (9.431), y son solo una parte de los 172.000 migrantes interceptados en la divisoria con México, y que en su mayoría, son expulsados del país.

