HOMILÍA: «Manipulaciones políticas sucias solo dejan tristeza»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La felicidad no se construye con en manipulaciones políticas sucias porque solo dejan tristeza y angustia, inició la homilía de este domingo, dirigida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

«Dios quiere nuestra felicidad, no sólo para después de la muerte, también la felicidad en esta vida. Esta se construye solamente en el amor, no en el odio, no en la intriga, no en la mentira, no en manipulaciones políticas sucias que no dejan más que tristeza y angustia, esas no son las bienaventuranzas», señaló Rodríguez.

A reglón seguido dio lectura a un pasaje bíblico en el que Jesús subió a la montaña y se acercaron sus discípulos y Él se puso a hablar enseñándoles. Ante la presencia de las multitudes, el Señor Jesús reacciona subiendo a la montaña, que significa el lugar de Dios, Cuando Jesús sube y se sienta, hay un gentío en aquel entorno, pero solo los discípulos se acercan a Él para escuchar mejor su mensaje.

Añadió que las bienaventuranzas son el corazón del evangelio y Jesús se dirige a las personas que viven en situaciones dolorosas, los pobres, los que pasan hambre, los que lloran, pero también los que viven actitudes semejantes a Él mismo.

Celebración a los santos

«Hoy es fiesta de todos los santos, recordamos a una multitud de santos y santas, gente corriente como nosotros que han vivido de manera sencilla, pero que han comunicado paz, que han sido auténticos, compasivos, solidarios, que han entregado su vida generosamente, que participan de una vida plana del Resucitado», indicó el cardenal.

En ese sentido, recordó a Sor María Rosa, a la Santa Madre Teresa de Calcuta, gente sencilla que confía en Jesús y su palabra de amor. Además, saben que sin Dios, la vida es oscura, vacía, carente de sentido, por eso hoy nos felicitamos por nuestros santos patronos.

Asimismo, se refirió al Papa Francisco, quien, según Rodríguez, como un santo anónimo que no tienen corona, ni altar.

Señaló que esos santos, como el Papa, vivieron en la alegría del evangelio. «No es una alegría barata como la que nos vende el mercado sino la alegría de aquél que antes de subir al cielo, nos dejó su alegría que nadie nos puede arrebatar», agregó.

